Stellantis

Stellantis archivia la seduta di mercoledì con un +1,74% in scia alla buona performance del settore: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts ha chiuso a +1,30%. Il comparto è stato sostenuto dai progressi ieri mattina delle azioni dei produttori giapponesi Nissan +7,77% e Toyota +3,53% dopo un report di JP Morgan che prevede profitti record per i gruppi nipponici. Stellantis a maggio ha registrato immatricolazioni in Italia in calo del 15,6% a 47.451 unità. Nel 2022 il gruppo ha venduto 205mila unità circa, un terzo in meno (30,2%) rispetto al 2021. La quota di mercato è del 39,1%, era il 39,3% nell'analogo mese dell'anno precedente. Nei 5 mesi la quota di mercato è risultata del 36,9% dal 40,1% dello stesso periodo nel 2021. I massimi di seduta di Stellantis di martedì sono praticamente a contatto con la media mobile esponenziale a 100 giorni, indicatore che fornisce con la sua posizione rispetto ai prezzi una indicazione sintetica, e quindi solo approssimativa, della condizione del trend di medio lungo periodo. Fino a che i prezzi non saranno al di sopra di area 14,50 il rimbalzo dal minimo di fine aprile rischia di dimostrarsi solo un episodio correttivo. Oltre 14,50 le possibilità di assistere ad una estensione del rialzo aumenterebbero notevolmente, in quel caso primo target a 15,52, top del 29 marzo. Sotto 13,50 rischio di un nuovo test dei minimi di marzo, a 12,17 euro, già toccati a fine aprile.

Salcef

Bel colpo per Salcef che ieri pomeriggio ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui è mandante (ha il 28%) si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System). Il contratto per il lotto "Centro" prevede lavori su circa 530 km di linee e ha un valore complessivo di 323 milioni di euro. L'analisi del grafico di Salcef evidenzia la correzione originata dal massimo storico di inizio anno a 25,60 euro e il rimbalzo dai 15,90 del 10 maggio. Il titolo si sta ora avvicinando al lato alto del canale discendente in essere da febbraio, attualmente in transito per 20,70 circa. Una vittoria su questo riferimento creerebbe le condizioni per un'inversione di tendenza e conseguente ritorno sui 25,60, ipotesi che verrebbe definitivamente confermata dal superamento del picco del 16 marzo a 23,50. Discese sotto 17,90 potrebbero invece anticipare un test di 15,90, con il rischio concreto di riattivazione del ribasso verso 15 e 14.

Ovs

Ovs ha toccato nella seduta di ieri i massimi da inizio aprile dopo che martedì l'assemblea ha confermato il dividendo 2022 a 0,04 euro per azione con pagamento il 22 giugno e, "alla luce dell'andamento delle vendite realizzate sin d'ora, superiore alle nostre aspettative", le previsioni per un 2022 in crescita nei risultati economici e finanziari. Banca Akros ha inoltre alzato il rating sul titolo a "buy" da "neutral". Il target price passa da 2,2 euro a 2,4 euro. Graficamente nonostante i prezzi abbiano toccato nella seduta di ieri, come detto, i massimi da fine marzo, la giornata è stata archiviata in prossimità dei minimi così che la candela lasciata sul grafico daily presenta un aspetta tutt'altro che rassicurante. Appare importante ora la permanenza al di sopra di quota 1,89 affinchè il titolo possa dare continuità al recupero dell'ultima settimana, puntando così al ritorno sul picco di fine marzo a 2,124 euro, riferimento critico nello scenario di medio lungo periodo. Oltre tale livello il rimbalzo acquisirebbe forza e potrebbe estendersi verso area 2,50, target ad oggi ambizioso ma non impossibile. Sotto 1,89 invece segnali di cedimento per 1,80, poi target a 1,65 circa.

(SF - www.ftaonline.com)