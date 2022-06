Enel

Seduta negativa quella di ieri per Enel che ha perso il 2,37% scendendo a 5,846 euro. Le azioni del gruppo energetico sono penalizzate dal contesto di rialzo dei tassi che si tradurrebbe in maggiori oneri visto il pesante indebitamento. Settimana scorsa Barclays ha inoltre ridotto il target price sul titolo da 9,60 a 9,20 euro, confermando però la raccomandazione "overweight". Ma da allora il titolo è soltanto sceso riportandosi sui minimi di maggio in area 5,80. I prezzi si muovono all'interno di un canale ribassista in forza dai top di aprile e se ora violassero il supporto a 5,80 euro avrebbero campo aperto per affondare verso la parte inferiore del canale a 5,64 circa, dopo averne testato l'estremo superiore settimana scorsa in area 6,15. Target successivo sui bottom di marzo a 5,29 euro. Segnali di forza solo oltre 6,10 per gli obiettivi di breve a 6,30 e 6,40 euro.

FinecoBank

Nel mese di maggio la raccolta netta di FinecoBank si è attestata a € 927 milioni (da € 734 milioni di maggio 2021), rafforzando ulteriormente la solidità del percorso di crescita di Fineco nonostante una fase di mercato particolarmente complessa. Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco, ha detto che la raccolta è cresciuta del 25% a maggio, su base annuale. I clienti stanno evitando disinvestimenti dettati dall'emotività, anche grazie al supporto dei consulenti finanziari: una situazione che consentirà in futuro la transizione da liquidità a investimenti per cogliere le opportunità successive alla stabilizzazione dei mercati. I buoni risultati del brokerage confermano infine solidità e diversificazione dei ricavi favorite dal modello di business di Fineco. Il grafico del titolo evidenzia il breakout della parte inferiore (quota 12,55) del range di oscillazione di venerdì, dopo due sedute trascorse all'interno dello range. Un segnale non particolarmente edificante, che potrebbe anticipare ulteriore cali in caso di conferme sotto 12,35, preludio al ritorno sui bottom allineati di marzo e maggio in area 11,75. Serve una reazione per scongiurare il peggio, reazione che dovrà ricondurre le quotazioni oltre 13,30 almeno. Solo allora infatti verrebbero gettate le basi per un recupero più ampio e duraturo verso il picco di metà marzo in area 14,75.

Mediobanca

Ottima prestazione mercoledì per Mediobanca. Il titolo ha guadagnato il 2,49% andando a terminare a 9,88 euro. I prezzi nell'intraday hanno oscillato tra 9,53 e 10,08 euro. Il rialzo delle ultime ore permesso ai prezzi di testare la trend line ribassista disegnata dal top del 10 febbraio, passante a 10 euro circa, che tuttavia non è stata superata in chiusura di giornata. Solo oltre la linea emergerebbe la possibilità di una ripresa del rialzo attivo dal minimo di marzo a 7,17 euro che è stato interrotto dopo il raggiungimento del massimo del 5 maggio a 10,21 euro. Sopra area 10 diverrebbe probabile anche il superamento di 10,21 e il titolo potrebbe mettere nel mirino il massimo del novembre 2021 a 10,88 euro. Senza il superamento di area 10 e in caso di violazione di area 9,50, dove transita la media mobile esponenziale a 50 giorni, si rischierebbe una correzione del rialzo dal minimo di marzo. Primo supporto a 9,05, sotto quei livelli atteso il test in area 8,65 della base del gap rialzista del 16 marzo, praticamente coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo, quindi supporto critico anche in ottica di medio termine.

