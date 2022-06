Unipol

Unipol in calo venerdì dell'8,2%, del 7,97% nella settimana. La chiusura di seduta, a 4,45, ha violato il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. Discese al di sotto di area 4,45 confermerebbero l'intonazione negativa prospettando cali almeno fino a 4,25. Supporto successivo a 4 euro, base del gap del 9 marzo. Sopra 4,60 primi indizi di ripresa, resistenze successive a 4,70 e a 4,85 euro. Unipol è il maggiore azionista di Bper Banca (con il 19,9%) e venerdì è stato appesantito dal risultato del titolo della banca, che ha ceduto il 12,92%. Al mercato non sono piaciute le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Bper, Piero Montani, che nega che la banca abbia in cantiere altre operazioni di M&A che al momento non sarebbero "nemmeno allo studio". Bper ora è la quarta banca italiana, quasi alla pari con Banco BPM, ma deve darsi da fare se vuole diventare il "terzo polo" auspicato dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e dal presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, Andrea Enria. Se Bper si fermerà per raccogliere i frutti dell'acquisizione di Carige rischia di rimanere fuori dai giochi e di passare da predatore a preda. Unipol è anche il primo azionista di Banca popolare di Sondrio, con più del 9%, e le sinergie con Bper, che in quell'area è poco presente, sarebbero notevoli. Ma il tempo è tiranno e il mercato non vuole che Montani dorma sugli allori.

Nexi

Nexi, seduta di venerdì -6,93%, ultima settimana -11,21%. I minimi di venerdì a 8,09 sono inferiori a quelli del 19 maggio a 8,31 e si collocano sulla mediana del canale ribassista disegnato dal top di ottobre 2021. In caso di violazione di area 8 rischio di cali verso la base del canale, passante a 6,40 circa. Solo sopra 9,12, minimo dell'8 giugno, possibile il test del lato alto del canale, in transito a 9,75. Il titolo è stato colpito dalle vendite anche a causa revisione del giudizio da parte di JPMorgan, che lo ha portato da overweight a neutral, con target price che è stato tagliato da 20,4 a 10,8 euro. Gli esperti di JPMorgan ritengono che Nexi abbia una limitata opzionalità per fare altre operazioni rilevanti per catalizzare un re-rating, dopo un significativo M&A Nexi ha infatti un debito netto su Ebitda di oltre 3,6 volte. Per questa ragione JPMorgan abbassa il giudizio a neutral.

A2A

Violento ribasso venerdì per A2A che ha accelerato avvicinandosi ai bottom di marzo in area 1,35. Una reazione è ora possibile in virtù sia dell'ipervenduto presente sugli oscillatori più veloci sia della vicinanza al supporto a 1,35. Le tensioni tuttavia si allenterebbero solo con il ritorno al di sopra di 1,52. Sotto 1,34 invece supporti successivi a 1,30 e 1,21 euro.

Amplifon

Amplifon ha toccato nuovi minimi annuali dopo aver violato il supporto a 31 euro. Conferme al di sotto di quota 29,30 rafforzerebbero ulteriormente la struttua ribassista del titolo, proiettando obiettivi a 25 euro circa. Target intermedio a 27,50. Solo un rimbalzo che riconduca i prezzi oltre quota 33,50 permetterebbe di allentare le tensioni prospettando il test a 36,50 circa.

Diasorin

Diasorin è rimbalzato dopo aver disegnato un "martello" il 12 maggio, scendendo fino a 106,2 euro. La reazione dovrà però spingersi fin sopra la media mobile esponenziale a 50 sedute, ora a 124 euro, per acquisire forza. Resistenza successiva in area 128, poi via libera verso quota 135. Eventuali discese sotto 110, invece, preluderebbero alla probabile ripresa del ribasso verso quota 100.

