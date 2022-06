Terna ha archiviato la seduta di ieri in calo dell'1,11% a 7,426 euro, riuscendo a limitare le perdite in una giornata piuttosto negativa per il FTSE Mib (-2,79%).

Terna

Terna ha archiviato la seduta di ieri in calo dell'1,11% a 7,426 euro, riuscendo a limitare le perdite in una giornata piuttosto negativa per il FTSE Mib (-2,79%). Per il secondo anno consecutivo, la società è stata inserita nel MIB ESG, l'indice blue-chip per l'Italia dedicato alle best practice Environmental, Social e Governance. Terna è stata riconfermata anche fra le migliori società a livello internazionale per best practice di sostenibilità negli indici Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good e S&P Global 1200 ESG. Graficamente tuttavia la giornata di ieri ha visto i prezzi scendere al di sotto della nase dell'ampio doppio massimo in formazione a 8,35 euro circa, riferimento posto a quota 7,45. Conferme sotto 7,40 avallerebbero il doppio massimo proiettando obiettivi inizialmente in area 6,90 e poi fino a 6,65 euro circa. Se tale ipotesi fosse confermata verrebbe messo a rischio il trend rialzista in atto dal 2020. Reazioni dai livelli attuali, possibili dopo il recente corposo ribasso, dovrebbero invece spingersi fin sopra 8 euro per risultare credibili ed anticipare la probabile ripresa del trend di crescita di lungo corso.

Saipem

Crolla Saipem (-14,83%) nel giorno del raggruppamento delle azioni. In attesa dell'aumento di capitale da 2 miliardi la società ha infatti comunicato di aver proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio Saipem nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005495657) ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005495616) e di n. 1 nuova azione di risparmio (codice ISIN IT0005495673) ogni n. 10 azioni di risparmio esistenti (codice ISIN IT0005252165), previo annullamento di n. 8 azioni ordinarie e di n. 8 azioni di risparmio per consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza modifiche del capitale sociale. Graficamente il titolo ha toccato nuovi minimi a 38,36 euro, chiudendo la seduta proprio su tale livello. Il trend ribassista ha ripreso con forza e sembra poter proseguire ulteriormente dopo la pausa laterale vista da inizio anno, il titolo appare in caduta libera e potrebbe procedere verso il target a 25 euro. Siamo sui minimi da inizio del nuovo millennio, davvero una debacle. Reazioni dai livelli attuali dovranno spingersi fin sopra 50 euro per riportare in equilibrio lo scenario tecnico ad oggi orientato negativamente.

Generali

Generali in calo lunedì ma meno dell'indice: il titolo ha ceduto l'1,18%, andando a terminare a 15,495 euro, il Ftse Mib ha invece lasciato sul terreno il 2,79%. Da inizio anno invece Generali cede il 16,83%, il Ftse Mib il 19,85%. Generali ha retto relativamente bene anche alla notizia che Ubs ha ridotto il target price sul titolo a 17,2 euro da 18,75 euro. Il mercato evidentemente dà fiducia alle recenti affermazioni di Philippe Donnet, ceo di Generali, secondo il quale la società adesso ha una governance all'altezza di quella delle grandi public company internazionali. Il manager ha sottolineato che "Il meglio per Generali e per tutti noi deve ancora venire", per poi precisare "nel prossimo triennio continueremo a perseguire una crescita sostenibile, un miglior profilo degli utili e la creazione di valore per tutti gli stakeholder". Donnet ammette che il contesto sarà sempre più sfidante, ma resta convinto che sarà comunque possibile raggiungere gli obiettivi ambiziosi annunciati al mercato. I minimi di lunedì a 15,325 sono in vista, ma superiori, rispetti a quelli del 7 marzo a 15,30 euro, a loro volta vicini, ma superiori, al supporto critico di quota 15,15, 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di ottobre 2020. Certo, nulla vieta che i supporti vengano alla fine violati, ma è comunque un dato di fatto che per adesso hanno tenuto. Per dare una sterzata al trend ribassista delle ultime settimane servirebbe comunque il superamento dei 16 euro, con resistenza poi a 16,55 euro, trend line ribassista disegnata dal top di aprile. Sotto 15,15 molto probabile il test del supporto a 14,48, base del gap del 3 febbraio, poi in area 13,80 euro.

