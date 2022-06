Poste Italiane

Rialzo attorno ai 3 punti percentuali ieri per Poste Italiane che ha chiuso gli scambi a 9,118 euro. Nella giornata di lunedì la società ha acquistato 270.725 azioni proprie al prezzo medio unitario di Euro 8,876986, per un controvalore complessivo di 2.403.222,03 euro. A seguito di questa operazione, considerando anche le azioni presenti in portafoglio derivanti da precedenti operazioni di riacquisto di azioni proprie, Poste Italiane detiene ora 7.832.921 azioni proprie, pari allo 0,60% del capitale sociale. Il titolo come detto è riuscito ad interrompere l'ondata di vendite che in 4 sedute aveva condotto i prezzi da 10,09 a 8,845 euro, ovvero ad un passo dai bottom di maggio toccati a quota 8,768. La reazione ha permesso di chiudere il gap down di lunedì a 9,132 euro, il titolo dovrà ora dare continuità a detto recupero per cercare di allentare le tensioni. Necessario il superamento di quota 9,16, preludio al test a 9,35 e 9,50 circa. Segnali di forza più credibili, tuttavia, solo oltre 9,70 per 10,10/10,15 circa. La violazione dei minimi di lunedì a 8,804, invece, darebbe continuità al trend negativo proiettando target a 8,76 e più in basso in area 8,35.

Moncler

Moncler ha ceduto il 2,69% martedì, il titolo ha terminato a 38,38 euro dopo aver oscillato tra 38,08 e 40,02 euro. Goldman Sachs ha tagliato il target price sul titolo da 65 a 57,5 euro. I prezzi hanno violato già settimana scorsa il supporto critico di area 42,50/55, dove si colloca il 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, ricavato dalla successione di Fibonacci, oltre che il massimo di giugno 2018. I minimi di martedì, a 38,08, sono inferiori al minimo del "martello" del 25 maggio, un sostegno che sulla carta sembrava solido e che adesso si opporrà invece ai tentativi di rimbalzo. Solo oltre area 40,88, minimo del 10 giugno, potrebbe realizzarsi un rimbalzo di una qualche consistenza, primo target a 46 euro. Sotto area 38 attesi invece cali verso 33,33, minimo del 30 ottobre 2020.

Nexi

Nuovi minimi storici per Nexi. Nexi ha ceduto martedì il 2,74% a 7,31 euro. I prezzi hanno oscillato tra 7,146 e 7,688 euro. Il ribasso si è realizzato nonostante Equita Sim abbia confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 16 euro sul titolo dopo che Nexi ha annunciato la cessione a Euronext Group della componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed income di Euronext, ed Euronext Securities Milan. Il corrispettivo pattuito è di 57 milioni di euro in contanti, il perfezionamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2022 (fatte salve le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti). Il titolo si muove all'interno di un canale ribassista disegnato dal top di fine ottobre 2021 i cui limiti sono tra 6,30 e 9,70. Sotto i minimi di martedì a 7,146 atteso quindi il test di area 6,30. Una eventuale violazione anche di questo supporto sarebbe un grave segnale di debolezza che potrebbe anticipare movimenti verso i 5 euro. Solo sopra 8,09, lato alto del gap del 13 giugno, possibili movimenti verso il lato alto del canale, a 9,70, fatta salva la rottura di 8,31, minimo del 19 maggio.

(AC - www.ftaonline.com)