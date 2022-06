STM

Seduta disastrosa giovedì per STM. Il titolo ha ceduto il 6,3% a 31,58 euro (minimo intraday a 31,525). Il settoriale EURO STOXX® Technology del resto è sceso del 4,92%, a 646,24, la performance da inizio anno dell'indice è negativa del 34,24%. L'aumento dei tassi interesse penalizza gli asset considerati più rischiosi, come appunto il settore tech. C'è però da dire che i recenti ribassi hanno permesso una discesa del rapporto P/E dell'indice, che ora è attorno a 25 volte. Si tratta di un valore molto maggiore rispetto a quello dell'indice globale, di 15 volte circa, ma dimezzato rispetto ai livelli di un anno fa. Per adesso resta comunque rischioso ipotizzare strategie di acquisto sulla debolezza. A inizio settimana Equita Sim, riferendosi a STM, ha ribadito il giudizio "hold", cioè mantenere in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 46 euro, che è comunque molto sopra i livelli attuali. L'ultima seduta ha visto STM cedere pericolosamente al di sotto del minimo di marzo a 31,71 euro. Per adesso la violazione è stata solo marginale ma se venisse confermata in chiusura di ottava diverrebbe probabile il test del supporto critico a 30 euro, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. In caso di cedimento anche di quei livelli probabili discese verso i 26,50 euro. Solo oltre area 32 un eventuale rimbalzo si guadagnerebbe la possibilità di tentare la ricopertura del gap del 13 giugno con lato alto a 34,47.

Digital Value

Digital Value in calo ma Akros la premia. Digital Value ha ceduto il 2,96% giovedì andando a terminare a 59,10 euro dopo avere oscillato tra 58 e 60,80 euro. Gli esperti di Banca Akros hanno tuttavia avviato la copertura sul titolo con un giudizio "buy" e un target price a 100 euro, molto al di sopra dei prezzi attuali, del 70% circa. Digital Value opera in settori attraenti caratterizzati da una forte crescita, supporto pubblico e da una certa frammentazione. Secondo Akros il gruppo potrà mantenere una crescita a doppia cifra per i ricavi e per l'Ebitda margin nei prossimi anni. Sul fronte grafico lunedì è stato registrato un segnale negativo, la violazione a 61,50 circa della trend line rialzista disegnata dal minimo di marzo 2020. I minimi di venerdì a 58 euro sono però al di sopra sia del massimo di maggio 2021 a 57,80 sia del 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dal minimo di marzo 2020, posto a 55,75 circa. Fino a che questa area di supporto tiene si può sperare in un rimbalzo, oltre la citata trend line, a 61,50, possibile la ricopertura del gap del 10 giugno a 66 euro. Resistenza successiva in area 74 euro. Sotto 55,75 probabili invece cali verso 49,50 almeno.

Italia Indipendent

Italia Indipendent ha conseguito nel 2021 una perdita di 24,096 milioni di euro. Nonostante lo sforzo del principale azionista Lapo Elkann, che ha immesso nell'arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures e del mercato, Italia Indipendent non è stata in grado di raggiungere i risultati ipotizzati nei vari business plan. Con la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale è dunque necessario un intervento da parte dei soci, volto a ricapitalizzare la società. Non essendo sostenibile l'attuale business appare necessaria anche la ristrutturazione dell'attività oltre a quella del debito. Lapo Elkann ha comunque manifestato la disponibilità ad intervenire con risorse proprie per sostenere il risanamento di Italian Indipendent. Graficamente il titolo ha perso ieri poco meno del 9% toccando nuovi minimi a 0,80 euro, proseguendo un cammino che potenzialmente può spingersi fino a 0,60 euro. La storia del titolo è caratterizzata da un costante ribasso negli ultimi anni che ha portato i prezzi sui valori attuali dai 29,67 euro della chiusura del primo giorno di scambi nel giugno 2013. Difficile per il momento ipotizzare una inversione di tendenza. Primi segnali di ripresa solo oltre area 1,20.

(AC - www.ftaonline.com)