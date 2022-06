Eni

Performance positiva ieri per Eni, +0,28% a 12,0440 euro, che però chiude sui minimi. Per buona parte della seduta il titolo si era messo in evidenza dopo che nel fine settimana è stato reso noto che il gruppo è stato selezionato da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione di North Field East (NFE), il più grande progetto al mondo di GNL. QatarEnergy ed Eni creeranno una joint venture (75% e 25% rispettivamente) che a sua volta deterrà il 12,5% dell'intero progetto NFE, di cui fanno parte 4 mega treni GNL con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA). L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza l'accelerazione ribassista delle ultime 2-3 settimane con violazione del supporto di area 12,50 euro. Le quotazioni hanno in tal modo completato il doppio massimo in formazione da inizio marzo e sono ora esposte al rischio di test di 11,50, mentre l'obiettivo ideale della figura ribassista di trova poco sotto i 10,50. Per scongiurare questo scenario Eni dovrebbe tornare in pianta stabile sopra i 12,50, per poi attaccare gli ostacoli a 13,40-13,50: in caso di successo probabile riavvicinamento al massimo di inizio marzo a 14,8520.

De' Longhi

De' Longhi ha chiuso le contrattazioni di ieri in pesante calo, facendo registrare un -7,10% che ha ricondotto le quotazioni in chiusura a 19,34 euro, dopo l'affondo che nell'intraday aveva spinto il titolo fino a quota 18,54, bottom degli ultimi due anni. Equita Sim ha tolto la società dal portafoglio "small cap" dopo avere abbassato il giudizio a "hold" con un target price a 26 euro per azione. Il quadro grafico è netto peggioramento, soprattutto dopo che nel corso della precedente ottava i prezzi sono scesi al di sotto del supporto critico di area 22,30, 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020. Successivamente il titolo ha violato anche la base del gap dell'8 giugno 2020, posta a 20,64 euro. Rischio ora di ulteriori cali verso 17,50, 78,6% di ritracciamento (gradino successivo al 61,8% nella scala di Fibonacci) del rialzo da marzo 2020. Conferme sotto 18,50. Nell'immediato tuttavia la reazione vista ieri dai minimi in area 18,50 potrebbe anche favorire un recupero più ampio, che soltanto oltre 21 euro andrebbe però ad allentare le recenti tensioni ribassiste, prospettando un allungo con primo target a 22 euro e successivo in area 23.

Fincantieri

Fincantieri in netta crescita. Il titolo ha guadagnato lunedì il 3,25% a 0,5715 euro. I prezzi hanno oscillato tra 0,554 e 0,58 euro. Venerdì Banca Akros aveva confermato la valutazione "neutral" con prezzo obiettivo a 0,8 euro. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato che la Us Navy eserciterà l'opzione per la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe Constellation relativa al programma FFg(X) assegnato a Fincantieri nel 2020. L'ordine della nave ha un valore di 537 milioni di dollari. Inoltre Fincantieri e Fincosit sarebbero alleati, secondo Affari&Finanza, sarebbero alleate nella gara per la diga foranea del porto di Genova, contrapposti ad un'alleanza tra la spagnola Acciona, il consorzio Eteria, che vede insieme Vianini-Caltagirone e Gavio, e Rcm Costruzioni. Fincantieri con i massimi delle ultime due sedute ha avvicinato, senza superarla, la trend line ribassista disegnata dal top del 29 marzo, passante a 0,5840 euro. La rottura di questa resistenza permetterebbe una ripresa del rialzo in atto dai minimi di marzo con obiettivi in area 0,64 euro. Sopra quei livelli resistenza a 0,68 euro. Sotto 0,545 le probabilità di rimbalzo diminuirebbero, primo supporto a 0,5180, base del gap del 15 giugno, poi rischio di ritorno sul minimo di marzo a 0,46 euro.

(SF - www.ftaonline.com)