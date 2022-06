Saipem

Crolla Saipem che ieri ha lasciato sul terreno il 21,56% circa dopo che il cda ha comunicato le condizioni dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro: saranno offerte in opzione agli azionisti 95 nuove azioni ogni azione (ordinaria o di risparmio) posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro (0,021 a capitale sociale e 0,992 di sovrapprezzo), con uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti ai prezzi del 21 giugno. L'operazione partirà il 27 giugno per concludersi l'11 luglio, con diritti negoziabili fino al 5 luglio. Il titolo nel frattempo ha toccato i minimi da inizio del nuovo millennio confermando una tendenza negativa ormai ben radicata, in atto dai massimi di febbraio dello scorso anno a 129,33 euro. Un ribasso superiore ai 70 punti percentuali che lascia adito a pochi commenti. Nel breve la situazione è peggiorata con la violazione, il 10 giugno, della linea che unisce i bottom di febbraio con quelli di maggio, circostanza che ha sancito la fine della correzione vista nei mesi precedenti. Prossimi obiettivi a 30 e poi a 25 euro. Segnali di ripresa solo in caso di ritorno al di sopra di quota 50.

Banca MPS

Il cda di Banca MPS ha approvato ieri sera il nuovo Piano Industriale 2022–2026. Tra gli elementi principali troviamo l'uscita di circa 4 mila dipendenti, con "un risparmio dei costi pari a Euro 270 milioni su base annua a partire dal 2023, a fronte di costi di ristrutturazione pari a circa Euro 0,8 miliardi" e la " riduzione di 150 filiali (di cui 100 entro il 2024), che porterà il numero totale a circa 1.218". Il cost/income ratio è atteso passare dal 71% del 2021 al 60% nel 2024 e al 57% nel 2026. Il piano prevede un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro da realizzarsi entro fine anno per il quale il Tesoro, azionista di maggioranza con il 64,23%, ha già dato conferma di partecipazione. È stato inoltre siglato un accordo di pre-underwriting con BofA, Citigroup, Credit Suisse Bank e Mediobanca sulle eventuali azioni inoptate. Grazie all'aumento la banca rafforzerà nettamente la propria posizione di capitale: il CET1 ratio Fully Loaded passerà dell'11% nel 2021 al 14,2% nel 2024 e al 15,4% nel 2026. L'utile netto salirà dai 310 milioni di euro del 2021 a 1.003 milioni nel 2024 (grazie alle DTA) e a 833 milioni al 2026, con ritorno alla distribuzione dei dividendi a partire dal risultato 2025 (pay-out del 30% in 2025-2026). L'analisi del grafico di Banca MPS mette in evidenza il minimo storico a 0,6770 euro toccato ieri a fine mattinata. Situazione critica quindi con primi segnali di forza al superamento di 0,6950 e probabile avvicinamento alla resistenza a 0,72. Oltre questo ultimo riferimento si creerebbero le premesse per il ritorno sul top a 0,8105 del 6 giugno, ostacolo decisivo nel breve-medio termine dato che una vittoria sullo stesso completerebbe il potenziale doppio minimo in formazione da inizio maggio con obiettivi a 0,90 e 1,00.

Sesa

Seduta al rialzo mercoledì per Sesa. Il titolo ha guadagnato il 2,19% a 121,10 euro (massimo di seduta a 122,30). Equita Sim ha confermato la valutazione "hold" sul titolo con un target price molto al di sopra dei prezzi attuali, a 160 euro per azione. Sesa ha annunciato l'acquisizione, tramite la propria divisione SSI con la controllata Var Group, del 55% del capitale di Eurolab, operatore con competenze nel settore Cloud e Managed Services. Francesca Moriani, CEO di Var Group, ha affermato "Prosegue l'espansione delle competenze e del coverage dei principali distretti del Made in Italy grazie all'ingresso nella nostra organizzazione di un operatore con esperienza e specializzazione nel settore quale Eurolab, che unirà le proprie competenze con quelle di Apra, operatore di riferimento nell'offerta di soluzioni informatiche in Italia centro orientale". Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato "Realizziamo la nona operazione di acquisizione da inizio 2022, continuando ad alimentare la nostra crescita attraverso partnership industriali bolt-on, supportando l'economia italiana in una fase cruciale dell'evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di sviluppo delle competenze del nostro capitale umano e di generazione di valore sostenibile a lungo termine". Gli esperti di Equita hanno affermato che l'operazione è in linea con la strategia di M&A del gruppo. Il titolo ha toccato con il minimo del 17 giugno a 113 euro un supporto rilevante, quello offerto dal minimo del 9 maggio, avviando poi un rimbalzo che mercoledì ha toccato con il massimo di quota 122,30 la media mobile esponenziale a 20 giorni. Una rottura della media e della vicina resistenza a 123,10, dove si colloca il gap del 13 giugno, confermerebbero l'intonazione positiva prospettando il test di 135, massimo del 6 giugno. In caso di rottura di quei livelli le oscillazioni viste dal 9 maggio si dimostrerebbero un "doppio minimo", figura rialzista con target a 155 euro circa (allineato con il top di marzo). Sotto area 113 atteso il test a 110 del 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo 2020. La violazione di questo riferimento comporterebbe una discesa significativa, target a 92 euro circa.

(SF - www.ftaonline.com)