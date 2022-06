Moncler

Indicazioni positive per Moncler: ieri il cda ha dato l'ok al riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island a quello civilistico di bilancio, optando per il regime previsto dall'articolo 15 del DL 185/2008. L'operazione implica il versamento entro domani di un'imposta sostitutiva di 124,1 milioni di euro, pari al 16% del valore del marchio, ma con deducibilità fiscale di quest'ultimo nei prossimi 5 anni. Complessivamente l'operazione genera un effetto positivo sul conto economico di Moncler pari a 92,3 milioni, effetto che verrà contabilizzato interamente nell'esercizio 2022. L'analisi del grafico di Moncler mette in evidenza la correzione originata dal record del novembre scorso a 70,20 euro: una settimana fa il titolo ha toccato a 35,00 il minimo da novembre 2020, dimezzando il proprio valore. Ora i prezzi stanno tentando una rimonta, operazione che verrebbe fortificata dal superamento della resistenza dinamica attualmente in transito per quota 44 ma soprattutto da una vittoria sul massimo di inizio giugno a 47,30: primo obiettivo a 53,20-53,30. Sotto 38,10-38,20 probabile test di 35 con rischio di riattivazione della tendenza negativa verso 31,20.

Autogrill

Brusca accelerazione per Autogrill dopo che il gruppo ha confermato le indiscrezioni di stampa relative all'ipotesi di aggregazione con Dufry: sono in corso "discussioni, senza vincoli di esclusiva, riguardanti una possibile operazione di integrazione industriale tra i due Gruppi". Il copione è simile a quello andato in scena il 19 aprile scorso con titolo in forte rialzo su rumor di integrazione con la società svizzera e successivo comunicato in cui Autogrill affermava l'interesse a valutare "diverse opportunità strategiche e a tal fine intrattiene interlocuzioni anche con operatori del settore". La differenza è che in questo caso il gruppo controllato dai Benetton tramite Edizione ha confermato che la controparte è Dufry. Graficamente i prezzi hanno toccato un picco nella seduta di ieri a 7,162 euro prima di arretrare in chiusura a 6,78 euro. Il rialzo ha permesso di dare continuità al recupero delle ultime settimane, scaturito dal supporto a 6 euro. Conferme oltre 6,80 rafforzerebbero l'ipotesi di un nuovo test dei massimi di aprile a 7,40 euro e del successivo allungo verso quelli dello scorso autunno a quota 7,63, resistenza critica nel lungo periodo. Sotto quota 6 invece verrebbero negati i recenti progressi ed il titolo rischierebbe di scivolare verso 5,40 e più in basso 5 euro.

Maire Tecnimont

Maire Tecnimont si è aggiudicata nuovi ordini e integrazioni per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering, procurement e construction (EPC) per un valore complessivo di circa 96 milioni di dollari. I contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali in Nigeria, nonché' in Europa, Medio Oriente ed Estremo Oriente. Il titolo ha terminato la seduta di martedì piatto, -0,07% il saldo di giornata, chiusura a 2,864 euro (con oscillazione intraday tra 2,85 e 2,928 euro). I massimi delle ultime quattro sedute si collocano sulla linea mediana del canale orizzontale disegnato dal minimo di marzo. Il superamento di area 2,93 dovrebbe permettere la ricopertura del gap del 13 giugno, lato alto a 3,162. Oltre quei livelli il target si sposterebbe sul lato alto del canale, a 3,34 circa. In caso di violazione di area 2,75 probabile invece una discesa sulla base del canale, in transito a 2,48. Sotto quei livelli il canale si dimostrerebbe un "flag", figura di continuazione del trend ribassista che parte del top di gennaio, che in quel caso potrebbe riprendere con obiettivo in area 1,65 euro circa.

