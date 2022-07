Iveco

Avvio debole oggi per Iveco con nuovo minimo storico a 4,94 euro. L'intero comparto industriale è in netta difficoltà a causa delle dichiarazioni di mercoledì del presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso della conferenza annuale della BCE in Portogallo: combatteremo l'inflazione e questo genera "certamente" il rischio di raffreddare eccessivamente la crescita economica. Per la banca centrale americana il problema principale è rappresentato dal balzo dei prezzi al consumo: è quindi disposta ad accettare un rallentamento (magari anche una breve recessione) in cambio di una stretta sui tassi aggressiva fino al punto di ricondurre l'inflazione sul sentiero desiderato (2% circa, attualmente è al 6,0%, misurata dall'indice PCE). I gruppi industriali sono tipicamente ciclici: i loro conti economici sono fortemente correlati con l'andamento della congiuntura. Lo scenario prospettato da Powell risulta quindi negativo. L'analisi del grafico di Iveco mette in evidenza il trend negativo in essere dal debutto in borsa a inizio gennaio. Nelle ultime 3-4 settimane il titolo si è mosso in una stretta fascia laterale compresa tra 5,00 e 5,50 euro. Una chiusura di seduta inferiore alla base del movimento riattiverebbe la flessione verso area 4,20. Il superamento del massimo del 21 giugno a 5,5860 creerebbe invece le condizioni per il riavvicinamento a 6,4180, top del 6 giugno, e per un eventuale allungo sui 7,0150 toccati a metà marzo.

Unicredit

Seduta in netto calo per Unicredit giovedì, il titolo lascia sul terreno il 4,58% a 9,13 euro (ma nell'intraday le quotazioni si erano spinte fino a 8,88 euro). A pesare sulle banche giovedì sono state le parole di Andrea Enria, presidente della vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea, secondo il quale "l'outlook macro si sta deteriorando rapidamente, in questo contesto chiediamo alle banche di aggiornare i loro piani di distribuzione del capitale per evitare che si creino dei rischi di squilibrio". Il grafico di Unicredit è caratterizzato dalla mancata rottura, il 1° giugno, della resistenza offerta a 11,08 dal 38,2% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal picco di febbraio. Per adesso non ci sono quindi segnali che il rimbalzo di Unicredit dai minimi di maggio, allineati con quelli di marzo e di aprile 2021, sia qualche cosa di più di una fase correttiva. Sotto 8,60, base del gap dell'11 maggio, primo supporto in area 8 euro. Solo oltre 9,50 primi indizi di allentamento delle pressioni ribassiste. Oltre 10,37 media mobile esponenziale a 100 giorni, possibile un nuovo test di area 11,00/10. Resistenza successiva a 11,90 euro.

doValue

doValue ha chiuso la seduta di ieri in forte ribasso (-6,16%) penalizzato dalla notizia della partnership tra Unicredit e Prelios per la gestione specialistica di crediti Unlikely To Pay (UTP). doValue è partner di Unicredit negli NPL e sembrava interessata all'operazione. Inoltre Unicredit ha ceduto un portafoglio di crediti deteriorati del valore lordo di 1,3 miliardi di dollari a un veicolo di cartolarizzazione gestito da illimity. doValue ha quindi perso due importanti occasioni e per questo è in gara per la piattaforma NPE di BPER: la concorrenza però è forte dato che in corsa ci sono anche Gardant, Intrum e Prelios. Graficamente i prezzi si stanno avvicinando a grandi passi ai minimi di marzo a 5,28 euro, supporto intermedio lungo il cammino verso i bottom del 2020 posizionati a 4,85 euro. Due riferimenti chiave nel quadro non solo di breve periodo del titolo, la cui presenza potrebbe indurre i corsi ad un tentativo di recupero che vada ad allentare le recenti tensioni. Segnali in favore di un rialzo più concreto, tuttavia, solo oltre 6,20, preludio al riavvicinamento della media mobile a 50 sedute in area 7. Sotto 4,85 invece via libera verso 4 euro.

