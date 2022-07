Exor

Exor entra nel settore healthcare mediante l'acquisizione del 10% di Institut Mérieux con un investimento di 833 milioni di euro (un terzo al closing e il resto nei successivi 12 mesi). Il closing dell'operazione è previsto entro questa estate e verrà seguito dall'ingresso di John Elkann e Benoît Ribadeau Dumas nel cda del gruppo francese. L'analisi del grafico di Exor mette in evidenza la flessione delle ultime settimane e il conseguente avvicinamento al minimo del 7 marzo a 55,12 euro. In caso di discese confermate in chiusura di seduta sotto 58,46 (minimo di giovedì scorso), un test del riferimento citato sarà probabilmente inevitabile: il rischio a quel punto sarebbe la riattivazione del movimento ribassista in essere da novembre in direzione di 43-44. Segnali di forza al superamento del recente massimo a 63,64 per 66,70 e 71.

Leonardo

Ottima seduta per Leonardo venerdì. Il titolo supera il 4% di guadagno grazie alla notizia dell'aggiudicazione di un contratto del valore lordo di 8,25 miliardi di zloty (circa 1,76 miliardi di euro) per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW149 al Ministero della Difesa della Polonia. Il contratto comprende pacchetti di servizi logistici, di addestramento e simulazione. Le consegne degli elicotteri saranno effettuate nel periodo 2023-2029. Il contratto è stato assegnato a PZL-Swidnik, la società polacca interamente controllata da Leonardo, che realizzerà una linea di produzione locale per i nuovi elicotteri. L'a.d di Leonardo Alessandro Profumo ha così commentato "L'ottenimento di questo contratto fornisce ulteriore prova del nostro impegno nello sviluppo costante delle capacita' elicotteristiche e della supply chain locale, con importanti ritorni per l'industria degli elicotteri in Polonia, considerata strategica". Il valore del contratto rappresenta il 12% circa del target di acquisizione ordini per il 2022. Il titolo ha oscillato venerdì tra 9,624 e 10,10 euro. A 10,04 si colloca il lato alto del gap del 22 giugno, una rottura decisa di quella resistenza (per rimanere prudenti diciamo una chiusura di seduta sopra area 10,10) dovrebbe permettere il test dei massimi di inizio giugno a 10,90 euro. Resistenza successiva a 12 euro. In caso di una chiusura di seduta inferiore a 9,50, base del gap del 12 aprile (supporto già messo alla prova a più riprese nelle ultime settimane) rischio di cali fino a 8,29, limite inferiore del gap dell'11 marzo.

STM

Chiusura di settimana in netto calo per STM (-2,93%) a causa delle indicazioni fornite giovedì sera da Micron Technology. Il colosso statunitense dei chip di memoria ha comunicato che prevede che le vendite di smartphone nel secondo semestre saranno significativamente inferiori alle attese. Per STM il settore smartphone è basilare dato che il suo cliente principale è Apple. Graficamente il titolo è sceso al di sotto del supporto offerto a 30 euro dal 50% retracement del rialzo da marzo 2020, inviando un segnale di debolezza preoccupante. La violazione anche di 28,25, minimo di maggio 2021, porterebbe verso 26,16, 61,8% di ritracciamento. Per ripristinare un'intonazione positiva i prezzi dovrebbero salire oltre 30,35, poi 30,90, minimo del 23 giugno. In quel caso primo obiettivo a 31,44.

