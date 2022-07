Campari

Buona performance ieri per Campari, +3,06% a 10,195 euro, che ha probabilmente beneficiato del consistente rafforzamento del dollaro sulla valuta unica europea. Il gruppo ha negli USA il mercato primario con il 27% dei ricavi (esercizio 2021). Ricordiamo anche che martedì Barclays ha migliorato del 6% il prezzo obiettivo del titolo portandolo da 12,00 a 12,70 euro. Graficamente i prezzi sono risaliti in area 3,20, avvicinandosi ai massimi di settimana scorsa a 10,26 euro. Area 10,20 rappresenta un primo ostacolo coriaceo nel breve termine, oltre il quale le tensioni inizierebbero ad allentarsi in favore di un recupero più duraturo. Ma il titolo dovrà poi lasciarsi alle spalle anche area 10,50 per acquisire maggior sicurezza e puntare al ritorno a 11/11,10 euro, altra resistenza critica ma in ottica di medio lungo periodo. Sotto 9,70, invece, i prezzi perderebbero buona parte della recente spinta rialzista ed avrebbero spazio per arretrare fino a 9,40. Target successivo in area 9.

Maire Tecnimont

Quadro grafico in peggioramento per Maire Tecnimont: con la flessione di ieri (-4,01% a 2,4880 euro) il titolo ha violato la linea tracciata dal minimo del 7 marzo a 2,4160 euro e passante per quello dell'11 maggio a 2,4540. Si tratta di un segnale che potrebbe anticipare la riattivazione della tendenza ribassista in essere dal top di gennaio a 4,7680: conferme definitive in tal senso con discese sotto 2,4160 con primo appoggio a 2,35 e successivo a 2,10, ma con la prospettiva nel medio periodo di ritorno sul minimo dell'ottobre 2020 a 1,0660. Indicazioni positive oltre 2,80 per 3,0080, massimo del 21 giugno: sopra questo riferimento via libera vero area 3,40. Una spinta al rialzo potrebbe arrivare dall'annuncio stamattina dell'aggiudicazione di un contratto EPC Lump Sum Turn-Key relativo a un impianto synloop di ammoniaca a bassa intensità carbonica che sarà realizzato nella regione del Golfo. Il valore del contratto è di circa 300 milioni di dollari.

Sesa

Seduta decisamente brillante ieri per Sesa: +5,4% a 124,10 euro. Mediobanca ha confermato il giudizio outperform e il target a 171 euro. Il gruppo di Empoli approverà il bilancio 2021-2022 martedì prossimo 12 luglio. Ricordiamo la scorsa settimana l'acquisizione della maggioranza del capitale di YoctoIT, società con sede a Monza specializzate in soluzioni e servizi a valore aggiunto in ambito datacenter e cloud. Graficamente Sesa è impegnata nel tentativo di interrompere la tendenza negativa originata dal record storico a 192,60 euro toccato a novembre. Il superamento del recente massimo a 127,20 potrebbe lanciare le quotazioni verso i 135,00 toccati a inizio giugno: una vittoria su questo riferimento determinerebbe il completamento del potenziale doppio minimo in formazione da inizio maggio, una figura rialzista che potrebbe segnare l'avvio di un'inversione. Discese sotto 113-114 decreterebbero invece la riattivazione del trend negativo in direzione di 100 e 90.

(SF - www.ftaonline.com)