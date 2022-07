Il rimbalzo del prezzo del petrolio ha favorito il recupero dei titoli del comparto petrolifero ed in particolare di Tenaris che ha fatto registrare un rialzo in doppia cifra pari a +10,7%.

Tenaris

Il rimbalzo del prezzo del petrolio ha favorito il recupero dei titoli del comparto petrolifero ed in particolare di Tenaris che ha fatto registrare un rialzo in doppia cifra pari a +10,7%. Sulla performance di Tenaris pesa anche la decisione di Jefferies, che ha innalzato il giudizio sul titolo da hold a buy, portando il target price a 20 euro dai precedenti 15,50 (+29%). Un recupero che ha permesso di allentare almeno momentaneamente le tensioni che si erano accumulate sul grafico, riproponendo i prezzi al di sopra di quota 12. Il forte ribasso delle precedenti due giornate è stato così riassorbito in buona parte, ma ora i prezzi dovranno compiere un ulteriore sforzo spingendosi oltre 12,60 per confermare l'avvio di un rimbalzo più duraturo che potrebbe mirare al ritorno in area 13,50 almeno. Sotto quota 11 invece nuovi preoccupanti segnali di debolezza per il test a 10,50 e più in basso a 10,30 e 9,80 circa.

Unicredit

Brusca accelerazione ieri per Unicredit, +6,59% a 9,4160 euro, in sintonia con il settore bancario. Il comparto ha approfittato delle indicazioni giunte dai verbali della BCE. Da queste emerge la preoccupazione per l'incremento degli spread e un richiamo alla realizzazione di uno strumento anti-frammentazione utile a fornire alla banca centrale una buona base per accelerare il ritorno verso una politica monetaria neutrale. Ricordiamo inoltre i rumor in base ai quali l'improvvisa uscita di Niccolò Ubertalli (Head of Italy di Unicredit), con l'a.d. Andrea Orcel subentrato nelle sue funzioni, potrebbe riaprire la partita dell'acquisizione di BPM: la poltrona di responsabile per l'Italia potrebbe infatti diventare preziosa merce di scambio nell'operazione. Con il balzo di ieri Unicredit è salita a mettere pressione sull'ex supporto a 9,50 euro: una vittoria su questo riferimento creerebbe le premesse per il ritorno sugli 11,08 toccati a inizio giugno (obiettivo intermedio a 10,50-10,60). Discese sotto 8,70-8,75 preannuncerebbero invece flessioni verso 7,85-7,90 e sul minimo del 7 marzo a 7,7520, supporto strategico nel medio-lungo periodo.

Fincantieri

Buona performance ieri per Fincantieri, +3,28% a 0,5195 euro. L'a.d. Pierroberto Folgiero (ex Maire Tecnimont) ha dichiarato a La Stampa che il gruppo si focalizzerà sul settore navi con porte aperte a una collaborazione industriale e commerciale con Leonardo nel segmento navi militari. Graficamente la situazione di Fincantieri è a rischio. Nonostante il recupero di ieri il titolo resta vicino ad area 0,50, sostegno decisivo per scongiurare approfondimenti verso i minimi di fine febbraio/inizio marzo a 0,45 circa e successivamente sugli 0,39 toccati a marzo 2020. Concreti segnali di forza solo oltre 0,55 per 0,60 e 0,65.

