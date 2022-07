Stellantis

Stellantis ha chiuso la seduta di venerdì in rialzo del 3,8% dopo che Kepler Cheuvreux ha confermato la raccomandazione buy sul titolo riducendo tuttavia il target da 30 a 20 euro. Gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime sul settore auto per tenere conto del rischio recessione. Il gruppo ha inoltre siglato un accordo con i sindacati (ma non con la Fiom) per 1820 uscite incentivate dagli enti centrali, dalle aree di staff e dagli stabilimenti di Termoli, Verrone, Pratola Serra e Melfi. Se si considerano le uscite già previste fino ad oggi si arriva ad oltre 4.000 lavoratrici e lavoratori in meno dal 2021. Graficamente il titolo ha reagito nel corso dell'ultima settimana dopo aver toccato un minimo a 11,158 euro. I prezzi sono risaliti fin sopra quota 12,10, precedente supporto critico ed ora ambiscono al proseguimento del rialzo verso quota 13, media esponenziale a 50 sedute ed area critica nel medio periodo. Il ritorno sotto 12 euro indebolirebbe il rimbalzo. Nuovi segnali preoccupanti di cedimento, però, solo al di sotto di 11 per 10 euro circa.

STM

STM sigla un accordo con GlobalFoundries per la realizzazione di un nuovo impianto manifatturiero di produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm. Si tratta di un investimento da diversi miliardi di euro a Crolles (Francia) e sarà sostenuto in misura significativa dallo Stato transalpino. Ricordiamo la scorsa settimana i dati diffusi dalla Semiconductor Industry Association: a maggio le vendite globali di semiconduttori hanno toccato il record storico a 51,8 miliardi di dollari, +18% su maggio 2021. L'analisi del grafico di STM mette in evidenza il rimbalzo dal minimo da fine 2020 a 27,4050 euro toccato martedì scorso. Un recupero duraturo è atteso solo con il superamento degli ostacoli a 31 e 32,50, con obiettivi a 35 e 38,00-38,50. Sotto 27,4050 appoggi a 25,75 e 22,85.

Buzzi Unicem

Positiva Buzzi Unicem venerdì nonostante la decisione di Barclays di ridurre il prezzo obiettivo a 18 euro. Il titolo approfitta della forza del dollaro: Buzzi Unicem ha negli USA il mercato principale. Il biglietto verde ha toccato venerdì il massimo da fine 2002 contro euro (EUR/USD a 1,0072). Il titolo è impegnato nel riavvicinamento alla resistenza dinamica attualmente in transito per 18,40 circa. Oltre questo riferimento via libera verso 18,94 (massimo di fine aprile) e 20,39 (top di metà febbraio). Discese sotto 16,40-16,50 creerebbero le premesse per un test di 15,14, minimo di fine giugno.

(SF - www.ftaonline.com)