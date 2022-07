BPER Banca

Seduta negativa quella di ieri per BPER Banca (-2,46%) che è comunque riuscita a limitare le perdite grazie al recupero messo a segno nella parte finale della giornata. Malacalza Investimenti, ex azionista di riferimento di Banca Carige, ha impugnato "le deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno 2022 aventi ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione (controllato da BPER, ndr) e la rinuncia transattiva all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori (l'ex a.d. Piero Montani, oggi a.d. di BPER, e l'ex presidente Cesare Castelbarco, oggi nel cda della controllata Cesare Ponti, ndr)". Nelle prime due sedute della settimana il titolo ha perso tutto quanto era riuscito a recuperare nella seconda metà della precedente ottava. I minimi di marzo a 1,2485 euro si stanno avvicinando a grandi passi. L'unico appiglio a cui aggrapparsi in questo momento potrebbe essere offerto proprio dall'andamento della seduta di ieri, caratterizzata dall'affondo sui citati bottom e dal successivo recupero. Una candela potenzialmente rialzista che in caso di conferme oltre 1,45 potrebbe agevolare un recupero più ampio verso il top di venerdì a quota 1,52, resistenza critica nel breve. Oltre tale livello via libera verso 1,63/1,65 circa. Sotto 1,35 invece target sui citati bottom a 1,2485 euro.

Leonardo

Leonardo in buona forma ieri (toccati i massimi dal 21 giugno) all'indomani della decisione di Moody's di migliorare da stabile a positivo l'outlook con rating confermato a Ba1. Ricordiamo che alla fine della scorsa settimana il consorzio con Tim, CDP e Sogei, in qualità di soggetto promotore, ha esercitato il diritto di prelazione nell'ambito della gara europea per il Polo Strategico Nazionale (PSN) pareggiando l'offerta di Fastweb e Aruba risultata vincente nella prima fase della gara. Leonardo è impegnato nel tentativo di avvicinamento al massimo da febbraio 2020 a 10,8950 euro toccato l'8 giugno. L'eventuale superamento di questo ostacolo proietterebbe il titolo sui massimi allineati a 11,80-11,90 toccati tra il 2019 e il 2020. Sotto 9,72 rischio di test del recente minimo a 9,03: in caso di rottura probabile un affondo sugli 8,50 almeno.

Brunello Cucinelli

Ottime indicazioni per Brunello Cucinelli dai dati preliminari sui ricavi del primo semestre 2022, pari a 415,2 milioni di euro, in crescita del 32,3% a/a (consensus Bloomberg 380,5 milioni). Da segnalare la netta accelerazione vista nel secondo trimestre con un +46,4% (+19,6% nel primo trimestre). Alla luce di questi risultati la previsione per l'esercizio 2022 migliora: il progresso dei ricavi è ora atteso a +15% dal +12% di metà aprile. Confermato il +10% atteso per il 2023. L'analisi del grafico di Brunello Cucinelli mette in evidenza il recupero originato dal minimo del 22 giugno a 39,14 euro e l'avvicinamento agli ostacoli statici e dinamici a 47,50-48,00: una vittoria su questi riferimenti aprirebbe spazi di ascesa verso 55 almeno. Sotto 43,70-43,80 rischio di ritorno sui 39,14 (appoggio successivo a 36,00-36,50).

(SF - www.ftaonline.com)