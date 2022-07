Amplifon

Amplifon ieri è riuscita a limitare i danni nel finale e a evitare la rottura del supporto a 28,50-28,60 euro. Equita ha confermato la raccomandazione hold sul titolo ma ha ridotto da 41 a 35 il prezzo obiettivo. Leggermente abbassate le stime sui ricavi 2022 e 2023 a causa della debolezza dell'area Asia-Pacifico e della flessione prevista in Francia per il cambio regolatorio. Graficamente possiamo osservare che la tenuta di 28,50-28,60 risulta fondamentale per sostenere le possibilità di estensione del rimbalzo originato dal minimo del 14 giugno a 25,26. In caso contrario le quotazioni rischierebbero la riattivazione della tendenza ribassista in essere da fine 2021 verso 22,50 almeno. Prospettive positive sopra 32,83 per 35 e 38.

Banca Mediolanum

Banca Mediolanum ha comunicato ieri che S&P e Fitch hanno assegnato il primo rating al gruppo. S&P ha attribuito a Banca Mediolanum il livello BBB per il Long-Term Issuer Credit Rating con outlook positivo, mentre Fitch ha attribuito il livello BBB per il Long-Term Issuer Default Rating con outlook stabile. In entrambi i casi la valutazione è in linea i rating assegnati al Debito Sovrano italiano e ai più importanti player bancari operanti sul mercato domestico. L'analisi del grafico di Banca Mediolanum mette in evidenza il recente test del supporto dinamico rappresentato dalla linea che sale dal minimo di ottobre 2020 a 5,65 euro: discese sotto 5,95 spingerebbero il titolo verso il minimo citato con il rischio concreto di assistere nel medio termine al ritorno sui livelli del marzo 2020 in area 4. Primi segnali di forza sopra 6,44 per un attacco a 6,68, massimo di fine giugno: in caso di successo via libera verso 7,00-7,05 e 7,45-7,50.

Enel

Enel -0,98% nella seduta di ieri: secondo indiscrezioni restano solo due gruppi locali in gara per l'acquisto del distributore di energia elettrica brasiliano di proprietà del gruppo italiano. I principali operatori internazionali si sarebbero ritirati. Da segnalare inoltre che Enel X è stata scelta da Leonardo per l'Autoproduzione energetica. Si tratta di un ambizioso programma per incrementare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, valorizzare le proprie aree industriali, ridurre le emissioni di CO2 e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico nell'ambito della decarbonizzazione delle attività industriali di Leonardo. Il titolo ha chiuso la seduta di ieri in calo, risalendo comunque dai minimi toccati a 5,05 euro. È la quarta volta nell'ultima settimana che i prezzi scendono in area 5,07, riuscendo poi a reagire. Il supporto ha per il momento retto il confronto acquisendo sempre più rilevanza nello scenario grafico di breve periodo. La violazione di tale riferimento aprirebbe al test a 5 euro, target successivo in area 4,80. Sul fronte opposto solo con il definitivo superamento di area 5,40 verrebbero allentate le recenti tensioni ed il titolo potrebbe ambire ad un recupero più duraturo verso 5,65, media esponenziale a 50 sedute.

(SF - www.ftaonline.com)