Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo perde terreno e tocca i minimi da novembre 2020. Il titolo ha riattivato il movimento ribassista partito a febbraio e ora rischia concretamente di fare ritorno in area 1,30 euro, minimi del marzo 2020. Conferme in tal senso alla violazione del supporto dinamico attualmente in transito per 1,60 circa. L'eventuale superamento di 1,7770 creerebbe invece le condizioni per un allungo verso 1,9550, massimo di fine giugno, riferimento dal quale i prezzi potrebbero prendere spunto per ulteriori estensioni in direzione di 2,08 e 2,19. Ieri Intesa Sanpaolo ha finalizzato l'acquisizione del 20% di Mooney Group da Schumann Investments ( CVC Capital Partners). Ora Intesa detiene il 50% di Mooney e Enel l'altro 50%.

Iveco

Netto calo per Iveco -3,85%. Mercoledì il CEO Gerritt Marx ha annunciato l'avvio della vendita della quota nella Joint Venture russa (33%) al partner locale AMT. L'operazione dovrebbe essere chiusa entro qualche settimana. Iveco ha avviato la prima collaborazione con Hyundai per la fornitura di motori ad idrogeno per autobus, nell'ambito del memorandum d'intesa siglato a marzo. Il gruppo ha inoltre annunciato di recente una collaborazione, attraverso il proprio marchio IVECO BUS, con HTWO per equipaggiare i futuri autobus europei alimentati a idrogeno con sistemi di celle a combustibile leader a livello mondiale. HTWO è il marchio commerciale di Hyundai Motor Group per l'idrogeno. Con il ribasso di ieri il titolo ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso i minimi assoluti di settimana scorsa a 4,5805 euro. Quota 4,75 rappresenta un importante supporto nell'immediato e potrebbe cercare di opporsi al ribasso ma lo scenario grafico resta debole. Sotto 4,60 via libera verso 4,00/4,10 euro. Necessario un colpo di reni che riconduca le quotazioni oltre 5,27 per allentare le tensioni ed introdurre il test a 5,60 euro.

Unieuro

Quadro grafico difficile per Unieuro che perde ulteriore terreno e conferma il segnale tecnico ribassista derivante dalla rottura del minimo del 7 marzo a 13,55 euro. Il titolo si dirige verso area 10 euro, probabilmente l'ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sul minimo storico del marzo 2020 a 5,03. Concreti segnali di forza solo al superamento del recente massimo a 14,25, prologo a un attacco all'ex supporto a 15,02: in caso di successo si aprirebbero spazi di ascesa verso 16,50 almeno. Ieri Unieuro ha comunicato che i ricavi del primo trimestre dell'esercizio 2022/23 sono stati pari a 611,9 milioni di euro, in crescita del 5,2%, mentre il risultato prima delle imposte adjusted è negativo per 3,5 milioni, rispetto ad un valore positivo per 3,3 milioni nel primo trimestre 2021/22.

