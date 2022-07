Prysmian

Buone notizie per Prysmian che poco fa ha annunciato di essersi aggiudicata o due commesse del valore di circa 250 milioni di euro assegnate da Red Eléctrica de España, il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica spagnola. I contratti riguardano un'interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole di Tenerife e La Gomera e un'altra interconnessione sottomarina tra l'entroterra spagnolo e Ceuta (città spagnola sulla costa settentrionale africana). L'analisi del grafico di Prysmian mette in evidenza la discesa sui minimi da marzo 2021 a 26,20-26,30 euro toccati nella prima metà di luglio. Sotto questi riferimenti probabile anche la violazione di area 25,10, prologo a un affondo sui 22,50 dell'autunno 2020. Il superamento del recente massimo a 27,19 determinerebbe invece il completamento del potenziale doppio minimo in formazione dal 6 luglio, figura rialzista capace di proiettare le quotazioni verso 28,08 in prima battuta e quindi in direzione di 31,50.

Telecom Italia

Telecom Italia in netto calo venerdì (-3,4%), ormai ad un passo dal minimo storico del 7 marzo a 0,2204. Giovedì scorso CVC Capital Partners ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe avanzato una seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di Tim Enterprise, valutando il 100% della divisione 7 miliardi di euro (contro i 6 della prima offerta). Intanto l'a.d. di DAZN Italia, Stefano Azzi, ha dichiarato che i negoziati per la revisione dell'accordo con Telecom sulla Serie A vanno avanti ma si guarda anche ad altri partner. Graficamente il titolo si è allontanato nel corso dell'ultima settimana dalla media mobile esponenziale a 20 giorni, passante ora a 0,2555, avvicinandosi invece ai bottom di marzo in area 0,22, che distano ora soltanto un paio di punti percentuali. La violazione di tale riferimento contribuirebbe a peggiorare ulteriormente il quadro grafico tecnico del titolo, prospettandone l'affondo a 0,20 e poi verso 0,15 euro. Necessario un rimbalzo fin sopra 0,27, livello ad oggi piuttosto distante, per allentare le tensioni.

RCS MediaGroup

RCS MediaGroup e la controllante Cairo Communication sono balzate in avanti venerdì dopo l'annuncio della transazione con Kryalos e Blackstone sulla controversia riguardante la vendita a Kryalos nel 2013 del complesso immobiliare di via Solferino/Via San Marco/Via Balzan a Milano. Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le azioni (compresa quella a New York in cui Blackstone chiedeva a RCS e Urbano Cairo danni fino a 600 milioni di dollari), inoltre RCS paga a Blackstone 10 milioni di euro per le spese sostenute e acquista l'immobile di via Solferino, sede storica del Corriere della Sera per 59,9 milioni (ceduta a Blackstone nel 2013 per 30 milioni). RCS ha superato gli ostacoli a 0,6850-0,69 euro, andando a mettere pressione su quelli a 0,7250. Sopra questi ultimi riferimenti via libera verso area 0,80, riferimento decisivo per un'ipotesi di riavvicinamento agli 0,95 di febbraio. Sotto 0,6450 probabile test del recente minimo a 0,5870 e rischio riattivazione trend negativo verso 0,50.

(SF - www.ftaonline.com)