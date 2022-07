Banco BPM

Seduta molto positiva ieri per i bancari con l'indice FTSE Italia Banche a +2,18%. Il comparto ha beneficiato dell'ipotesi di un Draghi-bis, senza il supporto di Conte, per arrivare alle elezioni. Si tratta di una possibilità gradita ai mercati e agli investitori istituzionali. Tra i titoli migliori segnaliamo Banco BPM che prova ad estendere il rimbalzo dal minimo di venerdì a 2,21 euro in direzione di 2,6190, ostacolo oltre il quale si aprirebbero spazi di ascesa in direzione di 2,9680 almeno. Sotto 2,21 probabile test di 2,1260, minimo del 7 marzo.

BPER Banca

Buone indicazioni per BPER Banca che ieri ha annunciato l'avvio del processo di fusione per incorporazione di Banca Carige. I due istituti hanno conferito gli incarichi ai rispettivi advisor in attesa dell'esito dell'OPA obbligatoria lanciata da BPER l'11 luglio con termine il 29 luglio. Graficamente BPER venerdì ha testato il minimo del 7 marzo a 1,2485 euro ed è ora impegnata nel tentativo di avvicinamento all'ex supporto a 1,4155, per poi eventualmente estendere il rimbalzo verso 1,52 e 1,5755. Sotto 1,2450 rischio concreto di ritorno sugli 1,0015 nel novembre 2020.

Stellantis

Sale Stellantis che ha raggiunto un accordo con Dongfeng per il riacquisto delle azioni detenute dal gruppo cinese (pari al 3,16% del capitale). Stellantis ha anche deciso di procedere alla ordinata cessazione della joint venture costituita nel marzo 2010 con GAC a causa della mancanza di progressi nel piano per l'acquisizione di una quota di maggioranza della joint venture. Il titolo è salito ieri del 2,5% circa attestandosi in chiusura a 12,254 euro. Un rialzo che cerca di dare continuità alla reazione vista dai minimi di inizio mese in area 11,15. Il titolo è risalito nei dintorni di quota 12,10, precedente supporto, ed ora punta a proseguire il cammino di crescita verso 12,80/13 euro, media esponenziale a 50 sedute ed area critica nel medio periodo. Nuovi segnali preoccupanti di debolezza invece sotto 11 per 10 euro circa.

