Leonardo

Perentorio rialzo nella seduta di ieri per Leonardo che ha guadagnato 3,96 punti percentuali chiudendo a 10,355 euro. Il gruppo attivo nei settori aerospaziale e difesa ha siglato un contratto, in qualità di capo di un consorzio industriale europeo, per la realizzazione del Sample Transfer Arm per Mars Sample Return, programma NASA in collaborazione con ESA. Si tratta del braccio robotico che contribuirà a portare entro la fine del decennio, per la prima volta nella storia, campioni del suolo di Marte sulla Terra. Graficamente il titolo ha superato la linea di tendenza che scendeva dai top di giugno andando a premere sulla resistenza a 10,37 circa, top di settimana scorsa. Oltre tale ostacolo si farebbe concreta la possibilità di un allungo verso 11 euro ed il conseguente raggiungimento di nuovi massimi annuali, resistenza successiva a 11,90 euro, ostacolo critico che tra il 2019 ed il 2020 aveva impedito il proseguimento del trend rialzista agevolando il crollo in area 4,50. Sotto 9,50 invece nuove indicazioni di debolezza, preludio al ritorno a in area 8,50/8,80.

Telecom Italia

In verde martedì Telecom Italia che termina la seduta con un +1,33% a 0,229 euro su indiscrezioni secondo cui sarebbe vicino un accordo con DAZN per la rinegoziazione del contratto sulla Serie A. Si ipotizza una riduzione da 340 a 250 milioni di euro del corrispettivo che Telecom deve pagare a DAZN in cambio della perdita dell'esclusività sui contenuti sulla piattaforma TIMVision. L'accordo potrebbe essere annunciato il 4 agosto, in occasione della presentazione della semestrale. Sky potrebbe intervenire con DAZN pagando almeno una parte della differenza per potere ripristinare i contenuti sul decoder. Il titolo ha oscillato martedì tra 0,226 e 0,2304. Il grafico è caratterizzato dalla presenza di una candela giornaliera "inverted hammer", potenzialmente rialzista, disegnata il 18 luglio. La rottura del massimo di questa candela, a 0,2309, confermerebbe le possibilità di un rimbalzo, primo target a 0,24, minimo del 13 giugno, poi a 0,26 circa. Sotto area 0,225 probabile invece un nuovo test del minimo di marzo a 0,22, poi supporto a 0,20 euro.

Webuild

Buone notizie per Webuild che stamattina ha annunciato l'aggiudicazione di un contratto da 223 milioni di dollari (218 milioni di euro al cambio attuale). La controllata americana Lane si occuperà del progetto per la realizzazione di "interventi per migliorare flussi di traffico e sicurezza della tratta autostradale I-275/I-4 Downtown Interchange" in Florida. Analizzando il grafico possiamo osservare la formazione nelle ultime 4-5 settimane di un potenziale testa e spalle rialzista, figura che verrebbe completata con il superamento di 1,55-1,56 euro: obiettivo ideale a 1,73, molto vicino al massimo di fine maggio a 1,7570. Discese sotto il recente minimo a 1,4470 preannuncerebbero un test degli 1,3670 toccati a inizio luglio.

(SF - www.ftaonline.com)