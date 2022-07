Diasorin

Seduta positiva quella di ieri per Diasorin in contro tendenza rispetto all'andamento del mercato. Il titolo, oltre a far valere le sue doti difensive, ha approfittato delle indicazioni di Abbott Laboratories che ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita del 10% e utile per azione rettificato a +22%. Il gruppo americano ha migliorato la guidance per l'esercizio 2022. Il titolo ha accelerato al rialzo nell'ultima parte del mese di giugno dopo essersi lasciato alle spalle la media mobile esponenziale a 50 sedute, ora in area 127, attestandosi poi nelle ultime settimane nei dintorni di 135 euro. I prezzi hanno oltrepassato la parte alta del canale che guidava il recupero dai bottom di maggio per poi rientrarvi dentro. Resta valido il target a 138,30 euro e più in alto a 142 circa. Negative invece discese sotto 127 per un primo test a 123 euro e successivo in area 120, riferimento rilevante nello scacchiere di medio periodo.

Juventus FC

Juventus FC debole nonostante la cessione a titolo definitivo del giocatore De Ligt al Bayern Monaco per 67 milioni di euro più eventuali 10 di bonus. L'operazione genera un effetto economico positivo sull'esercizio pari a 30,7 milioni già al netto di €1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA. Juventus Football Club ha anche raggiunto l'accordo con la società Torino F.C. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer Silva Nascimento a fronte di un corrispettivo di 41 milioni di euro, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, fino a un massimo di 3,6 milioni.In una nota si legge che sono previsti premi fino a un massimo di 8 milioni di euro al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027. Il titolo Juventus ha ceduto l'1% a 0,3582 euro e ha toccato un minimo intraday a 0,3544 euro. I massimi di mercoledì a 0,366 euro sono praticamente coincidenti con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top dell'8 luglio. Senza la rottura di quella resistenza il rimbalzo visto dal minimo del 15 luglio rischia di dimostrarsi una reazione solo temporanea. Sotto area 0,345 conferme in questo senso con probabile successiva violazione anche del minimo di metà mese a 0,3322 euro. Supporto successivo a 0,305 euro. Sopra 0,3682, lato alto del gap del 12 luglio, possibile invece il ritorno sul massimo dell'8 luglio a 0,39 euro.

Tod's

Seduta negativa ieri per Tod's in scia al report di Intesa Sanpaolo. Gli analisti della banca hanno peggiorato la raccomandazione sul titolo da add a hold e tagliato pesantemente il prezzo obiettivo da 45,30 a 33,50 euro. Dal punto di vista grafico possiamo osservare che la flessione di ieri non ha compromesso il segnale rialzista inviato nella seduta precedente: le quotazioni hanno ancora la possibilità di estendere il rally verso 35,50 almeno, con obiettivo di medio termine sui 42,90 toccati a fine marzo. Una stabilizzazione sotto 31,50 creerebbe invece i presupposti per un test dei supporti di area 28,50, decisivi per scongiurare la riattivazione della tendenza negativa verso 25,60 almeno.

