Figura rialzista per l'Eurostoxx 50 future. Il future Eurostoxx 50 ha terminato la seduta di venerdì a 3550 punti (+3,35%, migliore risultato dal 16 marzo) portandosi al di sopra del massimo del 21 giugno a 3511 (questa mattina quota 3535 circa). Questo massimo è intermedio rispetto ai minimi del 20 e del 23 giugno, allineati in area 3400, base della figura a doppio minimo venutasi a creare nelle ultime sedute. La rottura di 3511 ha quindi completato la figura attivandone le implicazioni rialziste e potrebbe essere di buon auspicio per un andamento simile di altri mercati, come quello italiano, che ancora non hanno inviato un definitivo segnale di forza. Per adesso il target è vicino, il rimbalzo potrebbe infatti esaurirsi già in area 3620 (proiezione dell'ampiezza della figura verso l'alto dal punto di rottura) ma in ogni caso il fatto che si siano creati i presupposti per un rimbalzo in una fase così difficile per il mercato (tassi in crescita, inflazione, instabilità geopolitica e conseguente rischio di recessione) è incoraggiante. Gli investitori hanno forse già scontato una parte degli effetti negativi del contesto generale e vanno a caccia di prezzi interessanti per effettuare acquisti, almeno in ottica di breve. Solo oltre area 3700/05 sarebbe invece possibile dare maggiore credibilità al rimbalzo, che in quel caso avrebbe la possibilità di estendere almeno verso il massimo di giugno a 3857 punti. Senza la rottura di area 3620 e in caso di discese nuovamente al di sotto di 3490 probabile non solo il test del minimo di marzo a 3380, ma anche quello di 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, supporto critico anche in ottica di medio lungo periodo.

(AM - www.ftaonline.com)