Eurostoxx Future in rialzo nella seduta di ieri con i prezzi che hanno messo pressione alla resistenza in area 3470 senza tuttavia accelerare con decisione. Questa mattina il derivato è tornato a testare dall'alto proprio quota 3470, a conferma di come il livello rivesta importanza nello scenario di breve termine. Graficamente i prezzi potrebbero spingersi fino a 3450/3455 senza che venga compromessa l'impostazione rialzista degli ultimi due giorni, che vede il derivato impegnato in una difficile risalita verso obiettivi che permettano di allentare le recenti tensioni. Oltre 3495 nuovi segnali di forza che potrebbero preludere al test in area 3550, target successivi a 3580 e 3600, area critica nel medio periodo, il cui superamento indicherebbe un primo importante cambio di passo da parte del future. Tornando al breve invece sotto 3450 supporto a 3430 poi a 3415 e 3400, livelli che non dovranno essere violati per non compromettere la struttura del recente rialzo.

(AC - www.ftaonline.com)