Bel rialzo ieri per l'S&P 500 che ha guadagnato l'1,5% attestandosi in chiusura a 3902 punti. La conferma al di sopra della resistenza a 3830 ha permesso ai corsi di accelerare fin sopra 3900, dando così continuità al rimbalzo in atto dai bottom di metà giugno a 3636. Si tratta per il momento ancora di un rimbalzo sufficiente però ad allentare le tensioni soprattutto dopo che i prezzi sono risaliti oltre i livelli che delimitano il "bear market", ovvero quelli posti a una distanza del 20% dai massimi di inizio anno toccati a 4819 punti e dunque identificabili in area 3850. Prossimi obiettivi a 3945 e 3974, base del gap down lasciato aperto il 10 giugno a 4017. Soltanto oltre quest'ultimo livello potremmo intravedere qualcosa di diverso da una semplice reazione tecnica. Nuove indicazioni di debolezza invece già sotto 3830 per 3790 e poi 3720, supporto critico.

(AC)