L'S&P 500 (-0,92%) ha ceduto nel finale amplificando una perdita che fino ad allora era stata piuttosto contenuta. I prezzi sono scesi in prossimità della linea che sale dai bottom di giugno, ora a 3800 circa, importante riferimento nel breve periodo. Il quadro grafico si sta indebolendo ma la possibilità di un pronto riscatto che torni a dare continuità al recente rialzo resta ancora viva. Area 3800 si presenta ora come supporto critico nel breve termine, da non essere violato per agevolare una pronta reazione dei corsi ed il riavvicinamento alle prime resistenze significative a 3950 circa. Sott 3800 invece supporto a 3740, poi via libera verso i bottom di giugno a quota 3636.

(AC)