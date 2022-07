L'uscita di Boris Johnson frena anche l'Ipo di Arm a Londra. Secondo quanto riporta il Financial Times, infatti, SoftBank Group avrebbe messo in stand-by il collocamento dell'azienda britannica che controlla dopo averla acquisita nel 2016 per 23,4 miliardi di sterline (quasi 28 miliardi di euro al cambio attuale). Fallita la vendita per 40 miliardi di dollari a Nvidia, SoftBank stava lavorando all'Ipo di Arm (la cui tecnologia è alla base dei processori che alimentano sostanzialmente tutti i terminali mobili) e anche se il numero uno della conglomerata nipponica Masayoshi Son aveva in precedenza dichiarato che verosimilmente la piazza scelta sarebbe stata Wall Street aveva anche sottolineato che nulla era ancora deciso. Anzi, come ricorda il Financial Times, l'ipotesi più plausibile era un doppio collocamento a Londra e New York. SoftBank aveva discusso a lungo la questione con ministri del governo di Johnson. In particolare proprio con Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere (equivalente britannico del nostro ministro del Tesoro), che da tempo si batte per cambiare le regole e rendere più attraenti le Ipo a Londra e quella di Arm sarebbe cruciale per ridare lustro alla piazza londinese.

