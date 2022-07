Lale Akoner, senior market strategist, BNY Mellon Investment Management

"Nutriamo il sospetto sempre più deciso che le Banche Centrali abbiano compiuto un errore durante la pandemia, sovrastimandone le conseguenze negative di lungo termine, e che di conseguenza abbiano allentato sin troppo le proprie politiche monetarie, generando così l'elevato livello di inflazione attuale. Gli investitori, oggi, temono che le Banche Centrali siano dietro la curva rispetto alle misure per controllare l'inflazione, e che pertanto sia necessario un programma globale di rialzi dei tassi più veloce e più ampio.

Per quanto riguarda la BCE, ci aspettiamo un rialzo dei tassi di 25 punti base questa settimana, come già apprezzato dal mercato, e un possibile rialzo di 50 bps a settembre. In questo modo la BCE si lascerebbe un margine di manovra per la fine dell'anno, quando saremo in grado di vedere con maggior chiarezza gli impatti di più lungo termine della crisi delle forniture di gas e petrolio russo.

Il fatto che l'euro si sia indebolito e non rafforzato contro il dollaro USA indica che un orientamento orso del mercato rispetto all'outlook di crescita economica in Europa, mentre la BCE sta appena recuperando terreno rispetto alla Fed. In aggiunta, l'euro sarà messo ulteriormente sotto pressione per via dell'aumento dei prezzi del gas, delle prospettive di recessione, dei rischi di frammentazione, della prossimità alla crisi ucraina e dei rischi per la filiera energetica".

Lo strumento anti-frammentazione della BCE potrebbe favorire i titoli governativi italiani

Jan Felix Gloeckner, Investment Specialist di Insight Investment (BNY Mellon IM): "Ci aspettiamo che giovedì la BCE aumenti i tassi, il primo rialzo dal 2011. In contrasto con altre Banche Centrali che stanno concentrando la stretta monetaria nelle fasi iniziali, i mercati si aspettano un rialzo di 25 bps, prima di un ulteriore aumento di 50 bps nel meeting di settembre.

La BCE ha dei processi più strutturati e deve attendere una conferma dell'outlook aggiornato sull'inflazione di medio termine prima di compiere mosse più aggressive. L'altro focus chiave per i mercati saranno le notizie di uno strumento anti-frammentazione, che potrebbe far sì che le banche vendano le posizioni dei titoli di Stato dei Paesi centrali per acquistarne altri di Paesi come l'Italia".

