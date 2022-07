Seduta decisamente negativa a Piazza Affari sui timori per le sorti del governo Draghi. Il FTSE MIB segna -1,6%, il FTSE Italia All-Share -1,52%, il FTSE Italia Mid Cap -0,85%, il FTSE Italia STAR -0,64%.

BTP e spread in peggioramento e questo è un altro pessimo segnale. Il rendimento del decennale segna 3,47% (chiusura precedente a 3,41%), lo spread sul Bund 221 bp (215) (dati MTS).

Euro in flessione rispetto al picco di ieri a 1,0270. EUR/USD al momento quota 1,0175 circa.

Indici azionari americani in verde. Le vendite di abitazioni esistenti negli Stati Uniti a giugno sono calate del 5,4% a 5,12 milioni di unità da 5,41 milioni di unità di maggio. Gli analisti avevano previsto un calo a 5,38 milioni di unità. In base ai dati EIA alla fine della scorsa settimana le scorte di petrolio negli USA sono scese di 0,446 milioni di barili, contro i +3,254 milioni della precedente e i +1,357 milioni delle attese.

A Milano netta correzione dei bancari dopo il balzo di ieri: l'indice FTSE Italia Banche segna -2,90% in attesa dell'esito del voto di fiducia al Senato (domani alla Camera). Intesa Sanpaolo -3,51%, Unicredit -2,77%, BPER Banca -2,86%, Banco BPM -2,35%.

Saipem -3,89% ancora molto volatile: oggi perde terreno nonostante il miglioramento del rating a Ba3 deciso da Moody's. Forte ribasso per Enel e Italgas che cedono rispettivamente il 3,13% ed il 4,18%.

Telecom Italia positiva (+0,79%) dopo il discorso di Draghi al Senato. Il premier, tra le altre cose, ha anche affermato che il riassetto delle infrastrutture digitali deve essere completato al più presto. Ricordiamo a inizio settimana le voci secondo cui i negoziati tra CDP/Open Fiber e Telecom per l'integrazione delle reti vanno avanti senza essere influenzati dalla crisi di governo.

Diasorin +1,55% in controtendenza. Il titolo, oltre a far valere le sue doti difensive, approfitta delle indicazioni di Abbott Laboratories che ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita del 10% e utile per azione rettificato a +22%. Il gruppo americano ha migliorato la guidance per l'esercizio 2022.

Webuild, -2,66%, perde terreno nonostante l'annuncio di stamattina relativo all'aggiudicazione di un contratto da 223 milioni di dollari (218 milioni di euro al cambio attuale). La controllata americana Lane si occuperà del progetto per la realizzazione di "interventi per migliorare flussi di traffico e sicurezza della tratta autostradale I-275/I-4 Downtown Interchange" in Florida.

In rialzo Algowatt +1,99% dopo l'aggiudicazione di una commessa del valore complessivo di circa 520mila euro per la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici utility scale della potenza complessiva di 1,22 MWp senza la fornitura dei pannelli. Committente degli interventi è IREN Smart Solutions.

