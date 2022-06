La cinese Byd fornirà "presto" le batterie alla rivale Tesla. "Ora siamo buoni amici di Elon Musk, perché stiamo per fornirgli le batterie", ha dichiarato Lian Yubo, executive vice president della casa automobilista di Shenzhen (partecipata anche dalla Berkshire Hathaway di Warren Buffett), intervistato sul canale televisivo statale cinese Cgtn. Come ricorda Reuters, Byd, che è il maggiore produttore al mondo di vetture elettriche (ibride comprese), nel 2020 aveva lanciato la sua Blade (batteria al litio-ferro-fosfato meno ingombrante e che per il chairman Wang Chuanfu è più sicura di altre alternative sul mercato) e sta lavorando su accordi per fornirla anche ad altri player del settore, a partire da Toyota Motor. Byd ha chiuso in rally del 3,98% la seduta a Shenzhen.

(RR - www.ftaonline.com)