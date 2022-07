La compagnia aerea scandinava Sas sceglie il Chapter 11 per cercare di portare a termine la ristrutturazione, tagliando i costi e raccogliendo capitale sotto la supervisione del sistema giudiziario Usa.

di Financial Trend Analysis

La compagnia aerea scandinava Sas sceglie il Chapter 11 per cercare di portare a termine la ristrutturazione, tagliando i costi e raccogliendo capitale sotto la supervisione del sistema giudiziario Usa. Sas a inizio 2022 aveva presentato piani per tagliare i costi annuali di 7,5 miliardi di corone (poco meno di 700 milioni di euro), convertire circa 20 miliardi di corone (1,86 miliardi di euro) di debito e titoli ibridi in azioni ordinarie e raccogliere almeno 9,5 miliardi (882 milioni di euro) di nuovo capitale. Lunedì è anche iniziato uno sciopero dei piloti che secondo Sas potrebbe portare alla cancellazione di circa il 50% dei suoi voli di linea (colpendo circa 30.000 passeggeri al giorno). Sas aveva chiuso con un crollo del 5,08% la seduta di lunedì a Stoccolma.

(RR - www.ftaonline.com)