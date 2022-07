Il Consiglio dell'Unione Europea ha formalmente approvato l'adesione della Croazia all'area dell'euro e ha stabilito un tasso di conversione della kuna croata di 7,53450 per euro, che coincide con il livello dell'attuale tasso centrale della kuna nel tasso di cambio meccanismo (ERM II).

di Financial Trend Analysis

Il Consiglio dell'Unione Europea ha formalmente approvato l'adesione della Croazia all'area dell'euro e ha stabilito un tasso di conversione della kuna croata di 7,53450 per euro, che coincide con il livello dell'attuale tasso centrale della kuna nel tasso di cambio meccanismo (ERM II). La Banca centrale europea (BCE) e la Hrvatska narodna banka hanno deciso di monitorare gli sviluppi della kuna croata rispetto all'euro sul mercato dei cambi fino al 1° gennaio 2023.

Con l'entrata in vigore del quadro di stretta cooperazione tra la BCE e la Hrvatska narodna banka il 1° ottobre 2020, la BCE è diventata responsabile della vigilanza diretta su otto enti significativi e della supervisione di 15 enti meno significativi in ??Croazia. L'accordo per il monitoraggio della kuna rientra nel contesto dell'ERM II.

La partecipazione all'ERM II e il rispetto dei normali margini di fluttuazione per almeno gli ultimi due anni è uno dei criteri di convergenza da soddisfare prima dell'adesione all'area dell'euro. Il tasso di conversione della kuna è fissato mediante una modifica del regolamento (CE) n. 2866/98, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

