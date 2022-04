Amalfi Holding *(l'"Offerente") - società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto per il 65% da società di investimento del fondo Investindustrial VII L.P *e da alcuni membri della famiglia *Ferraioli *per il restante 35% - facendo seguito a quanto già comunicato in data 21 aprile 2022, rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le Azioni ordinarie (le "Azioni") di La Doria S.p.A. ("La Doria" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sull'Euronext STAR Milan.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attributo nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 22273 in data 21 marzo 2022 (il "Documento di Offerta"). Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, avente inizio il giorno 28 marzo 2022 alle ore 8.30 (ora italiana) e terminato il giorno 21 aprile 2022 alle ore 17.30 (ora italiana), risultano portate in adesione all'Offerta n. 2.542.047 Azioni, rappresentative di circa l'8,20%del capitale sociale dell'Emittente.

Dalla Data del Documento di Offerta e sino all'ultimo giorno del Periodo di Adesione (21 aprile 2022), l'Offerente ha effettuato,tramite Intermonte SIM S.p.A., taluni acquistial di fuori dell'Offerta, comunicatiin ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in data 5, 6, 7, 12,13, 14, 19, 20 e 21 aprile 2022, per complessive n. 1.867.215 Azioni, pari a circa il 6,02% del capitale sociale dell'Emittente. Sulla base dei risultati definitivi, i quali confermano i risultati provvisori già comunicati in data 21 aprile 2022, tenuto conto (i) delle n. 2.542.047Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari all'8,20% circa del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle n. 1.867.215 Azioni acquistate al di fuori dell'Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta e sino al 21 aprile 2022 (pari al 6,02% circa del capitale sociale dell'Emittente); (iii) delle n. 437.401 Azioni Proprie (pari all'1,41% circa del capitale sociale dell'Emittente); e (iv) delle n. 24.326.632 Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell'Offerente (pari al 78,47% circa del capitale socialedell'Emittente), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente, complessive n.29.173.295 Azioni, pari a circa il 94,11% del capitale sociale dell'Emittente.

I risultati definitivi confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una *partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% *del capitale sociale medesimo.

Pertanto, alla data del 26 aprile 2022, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adempimento, da parte dell'Offerente, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF. Alla luce di tutto quanto precede, l'Offerente (i) alla Data di Pagamento acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione; e (ii) adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF in relazione alle azionirimanenti n. 1.826.705 Azioni ancora in circolazione(i.e. dedotte len. 2.542.047 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione le n. 1.867.215 Azioni acquistate al di fuori dell'Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta e sino al 21 aprile 2022, le n. 437.401 Azioni Proprie e le n. 24.326.632 Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell'Offerente), pari al 5,89% del capitale sociale dell'Emittente (nel prosieguo, le "Azioni Residue").

L'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori della Procedura(come di seguito definito), nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori della Procedura saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

*OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E DELISTING DELLE AZIONI *

**La procedura concordata con Borsa Italiana per l'adempimento dell'Obbligodi Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (la "Procedura") si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati.

*CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF *

**Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari alCorrispettivo dell'Offerta, in conformità all'articolo 108, comma 3, del TUF vale a dire Euro 16,50 (sedici virgola cinquanta) per ciascuna Azione Residua (il "Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto").

In considerazione del numero delle AzioniResidue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, il controvalore complessivo delleAzioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è pari a Euro 30.140.632,50(il "Controvalore Complessivo dell'Obbligo di Acquisto").

Si rende noto, inoltre, in conformità a quando indicato nella Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta, la Banca Garante dell'Esatto Adempimento si è impegnata ad emettere, prima dell'avvio del Periodo di Sell-Out (come di seguito definito), la garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni Residue.

PERIODO DI SELL-OUT

**L'Offerente comunica cheil periodo concordato con Borsa Italiana, durante il quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 29 aprile 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 19 maggio 2022, estremi inclusi (il "Periodo di Sell-Out"), salvo proroga. I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo di Sell-Out.

*MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA *

**I titolari delle Azioni Residue potranno portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo di Sell-Out mediante presentazione, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Sell-Out (ovverosia il 19 maggio2022, salvo proroga), del relativo modulo di richiesta (la "Richiesta di Vendita") debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con contestuale deposito delle Azioni Residue presso un Intermediario Incaricato. Coloro che intendono richiedere all'Offerente di acquistare le Azioni Residue (gli "Azionisti Richiedenti") potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gliIntermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentireagli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Sell-Out.

Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della Procedura, dovranno risultareregolarmenteiscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario.

Inoltre, dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e personali –oltre che liberamente trasferibili all'Offerente.

Infine, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell'intervenutoregolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

La sottoscrizione delle Richieste di Vendita varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli titolari delle Azioni Residue ai relativi Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari, presso i quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le predette Azioni Residue in un conto deposito titoli dell'Offerente alla data di pagamento. All'atto della sottoscrizione della Richieste di Vendita, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato agli Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Richieste di Vendita entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Sell-Out agli Intermediari Incaricati. Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.

*DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLE AZIONI RESIDUE ALL'OFFERENTE *

**Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Sell-Oute, pertanto, il 26 maggio2022 (salvo proroga del Periodo di Sell-Out) (la "Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto"). Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà versato dall'Offerentesul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

DIRITTO DI ACQUISTO E OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

**Nell'ipotesi in cui, all'esito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato,direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorreranno i presupposti perl'esercizio del Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto exarticolo 108, comma 1, del TUF(c.d.:"squeeze-out").

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e,contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando corso a un'unicaprocedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "Procedura Congiunta"), avente ad oggetto la totalitàdelle Azioni ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo diAcquisto (le "Ulteriori Azioni Residue").

La Procedura Congiunta sarà concordata con CONSOB e BorsaItaliana ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo108, comma 2, del TUF, entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Sell-Out, ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue(in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica del Delisting.

Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, che verrà pubblicato dall'Offerente. L'Offerente corrisponderà un prezzo per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue pari al Corrispettivo, ovverossia Euro 16,50 (sedici virgola cinquanta) per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue.

REVOCA DELLE AZIONI DI LA DORIA DALLA QUOTAZIONE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE

*Qualora, all'esito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto exarticolo 108, comma2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'art.2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, disporrà la *revoca dalla quotazione delle azioni dell'Emittente a decorrere dal 27 maggio 2022 (salvo proroga del Periodo di Sell-Out), ovverosia il primo giorno di borsa aperta successivo alla Data diPagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto.

In tale ultimo caso, gli azionisti dell'Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambitodella Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro ilproprio investimento.

*REVOCA DELLEAZIONI DI LA DORIADALLA QUOTAZIONE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE *

**Nell'ipotesi in cui ad esito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse, pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente dallaquotazione sul Euronext STAR Milan, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

