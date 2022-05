Amalfi Holding S.p.A. (l'"Offerente") - società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto per il 65% da società di investimento del fondo Investindustrial VII L.P e da alcuni membri della famiglia Ferraioli per il restante 35% - facendo seguito a quanto comunicato in data 19 e 20 maggio 2022 con riferimento (i) ai risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di La Doria S.p.A. ("La Doria" o l'"Emittente") e (ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e il contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (la "Procedura Congiunta") avente ad oggetto n. 951.659 azioni ordinarie di La Doria ancora in circolazione, pari al 3,070% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue"), rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 10.313.259,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente intestato all'Offerente medesimo presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN n. IT27H0306909400100000073515), dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue. Conseguentemente, in data odierna avrà, altresì, efficacia, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente. Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8857 del 20 maggio 2022, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul Euronext STAR Milan delle azioni dell'Emittente per le sedute del 25 maggio 2022 e del 26 maggio 2022 e la revoca dalle negoziazioni dalla data odierna.

(RV - www.ftaonline.com)