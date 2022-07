La compagnia di telecomunicazioni Spark New Zealand vende il 70% delle torri di telefonia mobile all'Ontario Teachers' Pension Plan Board per 900 milioni di dollari neozelandesi, pari a poco meno di 550 milioni di euro.

di Financial Trend Analysis

