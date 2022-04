Digital World Acquisition (Dwac), la Spac californiana che dovrebbe portare a Wall Street la holding Trump Media & Technology Group (Tmtg) crolla al Nasdaq in scia all'annuncio del takeover di Twitter da parte di Elon Musk. Per gli investitori il social network di Donald Trump Truth, rivelatosi finora un flop (non lo usa neppure l'immobiliarista newyorkese che lo aveva voluto proprio per combattere Twitter), avrebbe ancora meno senso di esistere se effettivamente Musk tornasse a dare possibilità d'espressione anche alle voci più controverse. La Spac, fondata nel 2020, avrebbe dovuto essere il veicolo con cui Tmtg (capogruppo di Truth) avrebbe debuttato a Wall Street ma l'avventura tecnologica di Trump non sembra avere un futuro particolarmente roseo. Dwac ha chiuso con un crollo del 12,90% la seduta di lunedì. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

