Secondo quanto riportato da fonti citate del Wall Street Journal, Stripe taglia di quasi il 28% la sua valutazione, ennesimo segnale di come il mercato stia rivedendo il suo rapporto con le emergenti realtà del paytech. Stripe, che ha base a Dublino e San Francisco, è specializzata in gestione dei pagamenti e applicativi per l'e-commerce. Nel marzo 2021 l'ultima tornata di finanziamenti aveva valutato la società 95 miliardi di dollari, più di qualsiasi banca europea quotata. Adesso il valore sarebbe sceso a 74 miliardi. Secondo quanto emerso dalla documentazione interna relativa alla periodica rivalutazione (in questo caso rettificata in seguito al sell-off abbattutosi sul settore tecnologico nel suo complesso) il prezzo dell'azione di Stripe è calato da 40 a 29 dollari. Nulla di paragonabile comunque a quanto successo alla svedese Klarna, che circa una settimana fa aveva chiuso una tornata di finanziamenti da 800 milioni di dollari, per una valutazione di 6,7 miliardi, contro il picco di 45,6 miliardi toccato nel 2021. La volatilità dei mercati azionari e lo spettro di una recessione, nota il Wall Street Journal, hanno rallentato il ritmo della raccolta fondi privati e spinto le start-up a tagliare costi e posti di lavoro.

