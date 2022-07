Meridian Bioscience ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte della sudcoreana Sd Biosensor, in cordata con il private equity Sjl Partners.

Meridian Bioscience ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte della sudcoreana Sd Biosensor, in cordata con il private equity Sjl Partners. L'operazione, interamente in contanti, valuta l'azienda di Cincinnati (specializzata in produzione e distribuzione di kit per test diagnostici) 1,53 miliardi di dollari.

