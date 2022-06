La-Z-Boy ha toccato un rally superiore all'11% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era invece chiusa con un declino dell'1,98%), dopo che il retailer d'arredamento del Michigan ha comunicato risultati per il quarto trimestre dell'esercizio 2022 segnati da vendite record.

La-Z-Boy ha toccato un rally superiore all'11% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era invece chiusa con un declino dell'1,98%), dopo che il retailer d'arredamento del Michigan ha comunicato risultati per il quarto trimestre dell'esercizio 2022 segnati da vendite record. Nei tre mesi La-Z-Boy ha registrato profitti netti in crescita da 37,5 milioni di dollari, pari a 81 centesimi per azione, a 57,5 milioni, e 1,33 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,07 dollari, a fronte di un rimbalzo dei ricavi del 32% annuo al record di 685 milioni. Il consensus di FactSet era invece per 92 centesimi e 665 milioni rispettivamente.

