Si comunica che GBD Green by definition S.p.A. ("GBD") – la quale detiene il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" ovvero l'"Emittente") e che ha assunto l'impegno nei confronti dell'Emittente a sottoscrivere, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50 milioni, (a) la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale di Landi Renzo deliberato dall'assemblea straordinaria della stessa in data 29 aprile 2022 (l'"Aumento di Capitale"), nonché (b) i diritti di opzione, eventualmente rimasti inoptati a seguito del periodo di opzione, per un importo pari a massimi circa Euro 14,8 milioni – ha sottoscritto integralmente la quota dell'Aumento di Capitale di propria spettanza, pari complessivamente a circa Euro 35,2 milioni, esercitando i corrispondenti diritti di opzione, come segue: (i) per circa Euro 17,1 milioni mediante conferimento per cassa, e (ii) per circa Euro 18,1 milioni mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, del credito ceduto da Girefin S.p.A. a GBD in data 1 luglio 2022, vantato nei confronti dell'Emittente e derivante dal finanziamento soci erogato da Girefin in favore dell'Emittente in data 9 febbraio 2022.

