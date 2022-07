Si comunica che in data 14 luglio 2022 l'assemblea straordinaria di GBD Green by definition S.

Si comunica che in data 14 luglio 2022 l'assemblea straordinaria di GBD Green by definition S.p.A. ("GBD"), la quale detiene il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" ovvero l'"Emittente") e che ha assunto l'impegno nei confronti dell'Emittente a sottoscrivere, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50 milioni, (a) la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale di Landi Renzo deliberato dall'assemblea straordinaria delle stessa in data 29 aprile 2022 (l'"Aumento di Capitale"), nonché (b) gli eventuali diritti di opzione, eventualmente rimasti inoptati a seguito del periodo di opzione, ha, tra l'altro, deliberato: (i) un aumento di capitale sociale a pagamento riservato ad Itaca Gas *S.r.l., società interamente controllata da Itaca Equity Holding S.p.A., quale investitore di minoranza di medio-lungo periodo nel capitale sociale di Landi Renzo, per un importo complessivo massimo di Euro 39.400.000, inscindibile per complessivi Euro 33.500.000; e (ii) un aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento riservato a *E.M.A 2021 S.r.l., veicolo societario controllato dal Dottor Cristiano Musi, attuale amministratore delegato di Landi Renzo, per un importo complessivo di Euro 300.000.

Contestualmente a tali delibere di aumento di capitale di GBD, Itaca Gas S.r.l. e E.M.A 2021 S.r.l. hanno proceduto alla sottoscrizione degli aumenti di capitale a loro riservati, rispettivamente per complessivi Euro 33.500.000 e Euro 300.000, con emissione delle relative azioni.

A seguito di tali sottoscrizioni, il capitale sociale di GBD risulta detenuto per il 51,08% da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., società riconducibili al Trust Landi, per il 48,49% da Itaca Gas S.r.l. e per il 0,43% da E.M.A. 2021 S.r.l.. Pertanto, il Trust Landi continua a detenere, indirettamente, il controllo di diritto di Landi Renzo.

Per effetto di tali sottoscrizioni, GBD dispone quindi della provvista necessaria per sottoscrivere, fino a complessivi massimi Euro 50 milioni, l'Aumento di Capitale dell'Emittente (ossia la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale, pari a circa Euro 35,2 milioni, nonché una parte dell'eventuale inoptato), con la precisazione che il primo giorno del periodo di opzione GBD sottoscriverà la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale.

Stefano Landi, presidente di GBD e di Landi Renzo ha dichiarato: "Con l'ingresso di Itaca indirettamente nel capitale di Landi Renzo, quale investitore di minoranza di medio lungo periodo, si apre una nuova e sfidante fase di sviluppo del Gruppo Landi, dotandolo dei mezzi finanziari necessari per la sua crescita nei segmenti strategici del processo di transizione energetica mondiale. Anche la recente, positiva conclusione dell'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento bancario a medio-lungo termine del Gruppo Landi Renzo con i tre principali Istituti di credito italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM) si muove nella medesima direzione, nello stesso senso e confermando apprezzamento e la fiducia del sistema bancario nella strategia di crescita del Gruppo di cui deteniamo, come Green by Definition, circa il 60 % del capitale.

Non mi resta quindi che augurare il pieno successo all'operazione di aumento di capitale nella certezza che la strategia disegnata dal management della nostra controllata Landi Renzo, supportata anche dal nuovo investitore Itaca, darà le necessarie soddisfazioni a tutti noi azionisti".

