Welfare aziendale al centro di un confronto, al Senato, il prossimo lunedì 30 maggio, nell'ambito di un convegno organizzato da Unimpresa. L'argomento sarà affrontato a 360 gradi: nell'ambito delle relazioni sindacali, per quanto riguarda i riflessi sul Servizio sanitario nazionale, circa il ruolo della contrattazione di secondo livello e l'inquadramento nell'ordinamento giuridico italiano. Focus, poi, sul mutuo soccorso utile per il welfare famigliare e aziendale. Il titolo del convegno, moderato dal caporedattore del TgLa7, Frediano Finucci, è "Il Welfare nell'era post-Covid: quali opportunità per le imprese e per i lavoratori": dopo l'intervento introduttivo del segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, e i saluti del segretario generale della Confail, Antonio Forcella, si confronteranno il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi, il dottore di ricerca in diritto del lavoro all'Università di Bologna, Michele Forlivesi, il presidente di Mbamutua, Luciano Dragonetti, e il senatore Tommaso Nannicini. Chiuderà i lavori il sottosegretario al ministero della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Il convegno è in programma lunedì 30 maggio alle ore 17.00, nella sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva al Palazzo della Minerva del Senato (Piazza della Minerva 38 in Roma).

