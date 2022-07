di Financial Trend Analysis

La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente, a decorrere dalla data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silva Santos Marcos Antonio, proveniente dalla Football Club Shakthar Donetsk. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 7.500.000,00, da versarsi, in favore della società cedente, in tre rate. Premi, per un massimo di 2.000.000,00, saranno corrisposti allo Shakthar Donetsk al verificarsi di condizioni sportive concordate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale.

(RV - www.ftaonline.com)