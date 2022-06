A Cura di Enrique Diaz Alvarez Chief Risk Officer di EburyI rendimenti si sono alzati in tutto il mondo e vasottolineato come questa volta quelli europei siano aumentati più di quellistatunitensi, in risposta ad una BCE decisamente hawkish, conl'aumento dei rendimenti dei titoli di stato dei paesi periferici dell'Eurozonache inizia a preoccupare.

A Cura di Enrique Diaz Alvarez Chief Risk Officer di Ebury

I rendimenti si sono alzati in tutto il mondo e vasottolineato come questa volta quelli europei siano aumentati più di quellistatunitensi, in risposta ad una BCE decisamente hawkish, conl'aumento dei rendimenti dei titoli di stato dei paesi periferici dell'Eurozonache inizia a preoccupare.

In conseguenza del sell off sul mercato azionario, il dollaroUSA ha riguadagnato il suo status di valuta rifugio e si è rafforzatorispetto alle principali valute.

La riunione della Federal Reserve di questa settimana saràl'evento da tenere sott'occhio. Sulla scia dei pessimi numeri sull'inflazionevisti venerdì, si prevede una probabilità del 25% di un aumento di 75punti base. Anche il meeting della Banca d'Inghilterra susciterà moltointeresse, con i mercati divisi tra le aspettative di un aumento tra i 25 e i50 punti base.

Tutte le banche centrali si stanno preparando per combatterel'inflazione e la velocità con cui i tassi aumenteranno nei diversi Paesisaranno il driver principale dei movimenti valutari nel breve e medio termine.

EUR

Il meeting di giugno della BCE la scorsa settimana haconfermato la svolta restrittiva. Si è infatti annunciato che gli acquisti deititoli di stato termineranno il 1° luglio e, cosa più importante, si è anchepresa l'insolita decisione di impegnarsi a un aumento di 25 punti basea luglio e di 50 punti base a settembre. Oltre all'elevata inflazione, laBCE ora deve preoccuparsi degli spread dei paesi periferici, che sono aumentatiin modo significativo la scorsa settimana. Tuttavia, in termini storici, irendimenti di questi paesi restano piuttosto bassi e la banca centrale hasegnalato che, almeno per ora, viene data priorità alla battagliacontro l'inflazione. Questa settimana non ci sono notizie o datidall'Eurozona, quindi l'attenzione rimarrà incentrata sulla riunione dellaFederal Reserve di giugno.

USD

I dati sull'inflazione di venerdì provenienti dagli StatiUniti non sono stati molto rassicuranti per la Federal Reserve. L'inflazione haraggiunto un livello record pluridecennale dell'8,6%, deludendo leaspettative di chi pensava che avessimo raggiunto il picco massimo alcuni mesifa. Anche l'inflazione core è risultata superiore alle attese e le pressionisui prezzi sono in aumento ed estese su maggiori asset. Particolarmentepreoccupante è l'accelerazione dell'inflazione del mercato immobiliare, che tendead essere una delle componenti più consistenti dell'indice. La reazioneistintiva del mercato è stata, forse comprensibilmente, di vendere tutto eacquistare il dollaro USA. Spetta ora alla Federal Reserve confermare lealtissime aspettative del mercato. Anche un rialzo di 50 punti base euna conferenza stampa con toni da falco potrebbero non essere sufficienti persostenere il rally del dollaro.

GBP

La sterlina è stata abbastanza sostenuta la scorsasettimana. È scesa contro il dollaro, ma è salita controogni altra valuta del G10, segno che il mercato potrebbe essere già moltocorto sulla sterlina e i livelli attuali scontano già parecchie notizienegative. È stata di supporto alla sterlina la revisione positiva insolitamenteampia dell'indice PMI sull'attività commerciale di maggio, suggerendo che lanegatività della Banca d'Inghilterra sull'economia del Regno Unito potrebbeessere esagerata. Questo giovedì ci aspettiamo un aumento di 25 puntibase del tasso d'interesse ma, a fornire supporto alla sterlina,dovrebbe esserci il dissenso tra i membri del comitato di politica monetaria,con i falchi che chiederanno un aumento di 50 punti base.

(AC - www.ftaonline.com)