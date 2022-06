Lego investirà oltre 1 miliardo di dollari per un nuovo stabilimento in Usa. Il colosso danese dei giocattoli costruirà l'impianto a Chesterfield County, in Virginia. Si tratta del secondo stabilimento di Lego in Nordamerica e del settimo a livello globale. Obiettivo è quello di accorciare la supply chain e stare al passo con la crescente domanda in quello che è uno dei suoi principali mercati. Lego aveva un impianto in Connecticut ma lo aveva chiuso nel 2006. Attualmente il Nordamerica è servito da uno stabilimento in Messico. Il nuovo sito in Virginia dovrebbe essere operativo nella seconda metà del 2025, con un organico di 1.760 addetti.

