Lennar ha toccato un rally superiore al 5% in premarket al Nyse, dopo che il secondo maggiore gruppo delle costruzioni in Usa (per ricavi) ha comunicato risultati per il secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in crescita da 831 milioni, pari a 2,65 dollari per azione, a 1,32 miliardi, e 4,49 dollari.