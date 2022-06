Leonardo +5,9% scatta in avanti dopo l'annuncio della fusione di RADA Electronic Industries (fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati quotata al NASDAQ e al TASE, Tel Aviv Stock Exchange) in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima.

di Financial Trend Analysis

Leonardo +5,9% scatta in avanti dopo l'annuncio della fusione di RADA Electronic Industries (fornitore leader di radar tattici militari software-defined avanzati quotata al NASDAQ e al TASE, Tel Aviv Stock Exchange) in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest'ultima. Leonardo DRS acquisirà il 100% di RADA in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di RADA del 19,5% circa di Leonardo DRS: Leonardo resterà quindi con l'80,5% di Leonardo DRS.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)