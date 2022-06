Leonardo positivo ma sotto i massimi. Leonardo attualmente al momento sale dello 0.42% a 10.745 euro ma nel corso della seduta si è spinto fino a 10.895 euro, a toccare nuovi massimi da gennaio 2020. L'ultima seduta è terminata a 10.7 euro con una variazione del 3.28%. Nel 2022 il titolo è in rialzo del 69.84%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 10.705 e a 9.452 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 10.120 e a 9.654, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in una situazione di ipercomprato, la forza dell'uptrend potrebbe essere in esaurimento. Una prima resistenza si colloca a 10.868, al di sopra di quella atteso il test di area 10.953 euro. Un supporto di breve è individuabile a 10.493, in caso di violazione atteso il test di 10.203 euro.

(AM - www.ftaonline.com)