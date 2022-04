Sale Leonardo +1,6% dopo che la controllata Leonardo DRS ha ceduto la partecipazione nella Joint Venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI (gruppo Thales). Confermata la Guidance 2022 relativa all'Indebitamento Netto di Gruppo pari a circa 3,1 miliardi di euro. L'operazione rientra, come la recente cessione del business GES, nell'esecuzione del Piano Industriale verso la focalizzazione sul core business. (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.