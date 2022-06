Leonardo positiva in chiusura di settimana in scia alle indiscrezioni secondo cui il gruppo tedesco Rheinmetall starebbe valutando l'acquisizione di una quota della Oto Melara di Leonardo nell'ambito di un impegno di lungo termine nel mercato italiano. Lo ha rivelato Reuters che attribuisce questa posizione all'amministratore delegato Armin Papperger. In particolare sarebbe stata presentata a fine maggio una proposta da 190-210 milioni di euro per il 49% della società italiana dei cannoni. Già a marzo Papperger aveva confermato un interesse per Oto Melara nell'ambito della prevista crescita europea e tedesca delle spese per la difesa. Graficamente il titolo sta provando ancora ad allungare e come accaduto anche settimana scorsa ha toccato nuovi massimi annuali nell'ultima seduta dell'ottava. Conferme al di sopra di 10,40 euro sancirebbero la ripresa del trend rialzista in atto da dicembre, proiettando obiettivi nei dintorni di quota 11. Indicazioni negative solo al di sotto di 10 euro, preludio al ritorno in area 9,50, supporto critico.

(AC - www.ftaonline.com)