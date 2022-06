Leonardo resta sopra il supporto. Leonardo ha toccato un minimo intraday a 9,70 (attualmente a 9,74, in calo dello 0,9%). I prezzi restano al di sopra del supporto critico di area 9,50, che ospita il minimo del 13 giugno e quelli delle candele giornaliere tra il 10 e il 13 maggio. Sino a che area 9,50 tiene si può sperare in un rimbalzo che al di sopra dei 10 euro avrebbe spazio per salire in area 11. Sotto 9,50 attesa invece la ricopertura del gap dell'11 marzo con base a 8,28 euro circa. Oggi Kepler Cheuvreux ha confermato la raccomandazione "buy" sul titolo con prezzo obiettivo a 11,7 euro.

(AM - www.ftaonline.com)